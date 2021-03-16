Це може бути як перемога, так і "окозамилювання", – Фурса про наслідки підозри Дубілету
Підозри у шахрайстві на 8 мільярдів гривень у "Приватбанку" можна назвати перемогою. Втім у цьому випадку не все так однозначно.
Джерело:24 канал
Про це в прямому ефірі сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він спрогнозував, як далі розвиватимуться події у цій справі.
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За словами експерта, підозру ексглаві "Приватбанку" Олександру Дубілету можна розглядати, як рух у правильному напрямку. Однак це буде лише у випадку не окремих підозр, а тоді, коли притягнуть до відповідальності весь топменеджмент і акціонерів.
Це може бути як перемога, так і "окозамилювання" та імітація бурхливої діяльності,
– сказав Фурса.
Як він пояснив, це також може бути і намагання "заарештувати" маленькі справи та просто відвернути увагу.
Як розвиватимуться події далі
Фурса припустив, що тут також є 2 варіанти подій:
- далі будуть підозри іншим топменеджерам банку та дійдуть до Коломойського;
- на Дубілету, який зараз перебуває за кордоном, все і закінчиться.
Фурса прокоментував підозру Дубілету: дивіться відео
Підозра Дубілету: головне
- Ексглаву "Приватбанку" Олександра Дубілета підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова санкціонувала підозри колишнім посадовим особам "Приватбанку". Мова не лише про Дубілета, а й про його заступника та керівника департаменту міжбанківських операцій.
- Ті діячі підозрюються в тому, що у 2016 році вивели ресурси з банку.
- Венедіктова також зазначила, що слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази: від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію.
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