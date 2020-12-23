Бізнесмен Павло Фукс, який був другом загиблого Геннадія Кернеса, розповів про останнє бажання політика. Він хотів померти у рідному Харкові.

Останні дні свого життя міський голова Харкова Геннадій Кернес провів у німецькій клініці "Шаріте". Однак дуже хотів повернутися додому. Про це у коментарі 24 каналу розповів його друг Павло Фукс.

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За його словами, Кернес рвався додому, постійно повторював, що хоче у Харків. На що бізнесмен відповідав йому, що є ризик померти у літаку.

Він відповідав, що хоче померти у літаку, у Харкові, тільки вдома. Казав, що не хоче залишатися у Німеччині,

– пригадав Фукс.

Та додав, що коронавірус виявився сильнішим та забрав життя його друга.

Фукс про останнє бажання Кернеса: дивіться відео (з 1:28)

Зверніть увагу! У Харкові 23 грудня 2020 року прощаються з Геннадієм Кернесом. Розпочалася церемонія з відспівування міського голови Харкова у Благовіщенському соборі. Детальніше про це читайте за посиланням.

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