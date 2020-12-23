Хотів померти у Харкові: Фукс розповів про останнє бажання Кернеса – відео
Бізнесмен Павло Фукс, який був другом загиблого Геннадія Кернеса, розповів про останнє бажання політика. Він хотів померти у рідному Харкові.
Останні дні свого життя міський голова Харкова Геннадій Кернес провів у німецькій клініці "Шаріте". Однак дуже хотів повернутися додому. Про це у коментарі 24 каналу розповів його друг Павло Фукс.
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За його словами, Кернес рвався додому, постійно повторював, що хоче у Харків. На що бізнесмен відповідав йому, що є ризик померти у літаку.
Він відповідав, що хоче померти у літаку, у Харкові, тільки вдома. Казав, що не хоче залишатися у Німеччині,
– пригадав Фукс.
Та додав, що коронавірус виявився сильнішим та забрав життя його друга.
Фукс про останнє бажання Кернеса: дивіться відео (з 1:28)
Основне про смерть Геннадія Кернеса
- У вересні 2020 року в харківського мера діагностували коронавірус. Згодом його стан погіршився, політика госпіталізували у клініку Берліна.
- Тривалий час достовірної інформації про стан здоров'я Кернеса не було. Однак 11 грудня стало відомо, що у нього відмовили 2 нирки. А 17 грудня Кернес помер.
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