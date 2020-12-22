Федеральна служба безпеки Росії назвала підробкою опубліковану Олексієм Навальним телефонну розмову з його можливим отруйником, який є співробітником ФСБ. Крім того, у відомстві зауважили, що це було б неможливо без підтримки іноземних спецслужб.

Що заявили у ФСБ

У ФСБ відреагували на оприлюднення запису розмови російського опозиціонера та співробітника відомства, який підтвердив свою причетність до отруєння. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Використання способу підміни номера абонента – відомий прийом іноземних спецслужб, раніше не раз апробований в антиросійських акціях, що дозволяє виключити можливість установки реальних учасників розмови,

– наголосили у ФСБ.

Крім того, у службі назвали розслідування Навального "спланованою провокацією", яка спрямована нібито на дискредитацію ФСБ та її співробітників. Це, мовляв, було б неможливим без "організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб".

Зверніть увагу! За даними The Insider і Bellingcat фахівець з хімзахисту Костянтин Кудрявцев, який працює у ФСБ, літав до Омська, бо знав, як усунути сліди отрути. Однак, ФСБ свою причетність до отруєння Навального традиційно заперечує.

Що відомо про розмову Навального з ймовірним отруйником