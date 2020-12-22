Спланована провокація: ФСБ Росії про розмову Навального з ймовірним отруйником
Федеральна служба безпеки Росії назвала підробкою опубліковану Олексієм Навальним телефонну розмову з його можливим отруйником, який є співробітником ФСБ. Крім того, у відомстві зауважили, що це було б неможливо без підтримки іноземних спецслужб.
Що заявили у ФСБ
У ФСБ відреагували на оприлюднення запису розмови російського опозиціонера та співробітника відомства, який підтвердив свою причетність до отруєння. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.
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Використання способу підміни номера абонента – відомий прийом іноземних спецслужб, раніше не раз апробований в антиросійських акціях, що дозволяє виключити можливість установки реальних учасників розмови,
– наголосили у ФСБ.
Крім того, у службі назвали розслідування Навального "спланованою провокацією", яка спрямована нібито на дискредитацію ФСБ та її співробітників. Це, мовляв, було б неможливим без "організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб".
Що відомо про розмову Навального з ймовірним отруйником
- Навальний за допомогою спеціального додатка подзвонив співробітнику ФСБ Кудрявцеву. Той думав, що йому телефонують з робочого номера.
- Опозиціонер представився помічником глави ФСБ Максимом Устиновим та попросив пояснити деякі моменти, необхідні для доповіді начальству.
- Кудрявцев сказав, що опозиціонера від смерті врятувала оперативна посадка в Омську і не введений йому лікарями швидкої допомоги атропін.
- Він також додав, що отруту нанесли на спідню білизну росіянина.
- Більше про отруєння Навального – читайте тут.
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