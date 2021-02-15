Федеральна служба безпеки Росії планувала спецоперацію з викрадення командувача Сил спеціальних операцій України Ігоря Луньова. Однак російській агентурі не вдалося здійснити свій задум.

Злочинні плани російських спецслужб викрила контррозвідка України.

Цікаво 7 квартир у Москві і 30 кілограмів золота: ватажок терористів на Донбасі сколотив собі мільйони

Деталі злочинного плану ФСБ

Над викраденням Луньова на місці працював росіянин Ігор Малог з позивним "Лідер". На початку війни Росії з Україною він намагався вивідувати секретну інформацію, представляючись волонтером. Ексспецпризначенець повинен був знайти виконавця викрадення серед українських військових.

Я підозрював, що він міг бути агентом російських спецслужб. Він цікавився 73-м центром: що виконує наш центр, де він дислокується, де проводяться операції,

– розповів колишній офіцер 73-го морського центру ССО Олександр.

Агент "Лідер" про всі свої розмови звітував своєму кураторові від ФСБ у Криму – офіцеру розвідпідрозділу Вадиму Даутову.

До речі, за словами Малога, він сам підкинув Даутову ідею деморалізувати українських спецпризначенців і зухвало викрасти генерала Луньова, тодішнього командувача ССО. Його планували вивезти до Чернігівської області.

Виконавець не погодився викрадати генерала

Агент "федералів" знайшов виконавця – героя війни на сході, кавалер 5 орденів, одного з найкращих українських спецпризначенців, капітана І-го рангу Едуарда Шевченка. Він вважав себе незаконно звільненим із ССО. Тому Малога хотів зіграти на його образі та спробувати переконати помститися Луньову. Крім того, йому планували заплатити 100 тисяч доларів.

До теми СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні військові: деталі

Однак московські куратори дійшли висновку, що навіть жага помсти та великий гонорар не зробить з героя війни зрадника. Тому "Лідер" отримав команду припинити вербувати Шевченка. Втім, інші завдання для Малоги Москва не скасувала.

Зверніть увагу! Контррозвідка попередила теперішнього командувача ССО Григорія Галагана про існування загрози "потрапити у багажник ФСБ".

Агенти хотіли потрапити на Миколаївський аеродром

Російська диверсійно-шпигунська мережа планувала потрапити на авіазавод та аеродром з переносними ракетами у Миколаєві. Проникнути туди вони хотіли з боку тимчасово окупованого Криму. Водночас на українській території на них уже мав чекати провідник із місцевого населення та схованка з переносними зенітними комплексами. На щастя, диверсантів вдалося затримати.