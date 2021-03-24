ФСБ катувала струмом затриманого в Криму журналіста Єсипенка, – ЗМІ

Джерело:"Ґрати"
Співробітники ФСБ Росії 2 дні катували струмом Владислава Єсипенка – журналіста "Радіо Свобода". Чоловіка 10 березня затримали в окупованому Криму.
Про це видання повідомляє з посиланням на власні джерела в СІЗО окупованого Сімферополя.
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Співробітники ФСБ одягали Єсипенкові на голову "якийсь предмет", підключали до нього дроти, а тоді вмикали по них струм, поступово збільшуючи напругу.
Так ФСБ змусила Єсипенка дати свідчення та озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим.
В інтерв'ю Єсипенко сказав, що перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також надсилав зняті в Криму відео в редакцію проєкту "Радіо Свобода" "КримРеалії" та в Службу зовнішньої розвідки України.
Після публікації цих свідчень Єсипенко відмовився говорити далі, посилаючись на 51 статтю російської конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе і близьких. Тепер на Єсипенка тиснуть тільки психологічно.
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