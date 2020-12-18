Німеччина передала українським військовим медичне обладнання на суму у 3,1 мільйона євро. Нові апарати передали в госпіталі Чернігова, Львова, Києва.

При цьому посол Німеччини Анка Фельдгузен відвідала 407 військовий госпіталь у Чернігові. Про це інформує посольство Німеччини в України.

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Цією передачею медичного діагностичного та лікувального обладнання на загальну суму 3,1 мільйона євро завершується успішний рік співпраці з Медичними силами ЗСУ,

– сказала дипломат під час свого візиту.

Що передали військовим госпіталям:

Чернігівському військовому госпіталю дістався комп’ютерний томограф вартістю 300 тисяч євро.

Нове медичне обладнання отримав Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові. Там завершують встановлення ангіографа вартістю 850 тисяч євро.

У Головному військовому клінічному госпіталі Міноборони Києва за останні місяці провели капітальний ремонт цілої будівлі, в якій зараз розташований магнітно-резонансний томограф (МРТ). Урологічні відділення отримали новий апарат, а травматологія – новий рентген.

Торік київський госпіталь отримав ангіограф та 5 мобільних рентгенівських апаратів вартістю 1,5 мільйона євро.



Допомога, яку надала Німеччина / Пресслужба посольства

Тільки-но з'являться сприятливі умови з коронавірусом, лікарі та молодші медичні працівники цих госпіталів отримають можливість пройти практику в госпіталях Бундесверу задля обміну думками щодо оптимального використання апаратів і підвищення кваліфікації.