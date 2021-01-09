Франція розповсюдить дію комендантської години на ще 8 департаментів. В країні посилюють карантинні обмеження у зв'язку зі зростанням кількості випадків COVID-19.

Водночас розповсюдження комендантської години пов'язане із "жорсткою та необхідною" відповіддю на тлі протестів проти обмежень в деяких містах. Про це заявив прем'єр Франції Жан Кастекс,я повідомляє The Local.

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Департаменти, на які планують поширити дію комендантської години, розташовані переважно на Сході країни, мовиться зокрема про:

Нижній Рейн;

Верхній Рейн;

Узбережжя;

центральний район Шер.

"Всі усвідомлюють, що епідемія не послаблюється, а навіть посилюється в деяких районах", – зазначив Жан Кастекс.

Зверніть увагу! Після зимових свят у Франції запровадили комендантську годину задля боротьби з поширенням COVID-19 з 18:00 у 15 зі 101 департаменту, у решті департаментів – з 20:00.

Комендантська година у Франції: коротко