У Франції планують поширити дію комендантської години: деталі
Франція розповсюдить дію комендантської години на ще 8 департаментів. В країні посилюють карантинні обмеження у зв'язку зі зростанням кількості випадків COVID-19.
Водночас розповсюдження комендантської години пов'язане із "жорсткою та необхідною" відповіддю на тлі протестів проти обмежень в деяких містах. Про це заявив прем'єр Франції Жан Кастекс,я повідомляє The Local.
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Департаменти, на які планують поширити дію комендантської години, розташовані переважно на Сході країни, мовиться зокрема про:
- Нижній Рейн;
- Верхній Рейн;
- Узбережжя;
- центральний район Шер.
"Всі усвідомлюють, що епідемія не послаблюється, а навіть посилюється в деяких районах", – зазначив Жан Кастекс.
Комендантська година у Франції: коротко
- 10 грудня у Франції ввели комендантську годину на період свят через погіршення ситуації з COVID-19.
- Її запровадили з 20:00 до 6:00, у разі порушення – штраф у розмірі 135 євро.
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