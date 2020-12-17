Чоловіка, що захопив заручників у Франції, знайшли мертвим
У французькому місті Домон, що неподалік від Парижа, озброєний керівник компанії увірвався на місце своєї роботи. Там він затримав свою дружину та людей, які у той час перебували в будівлі. Згодом у ході операції поліцейські констатували смерть нападника та його дружини.
Перед захопленням заручників подружжя було в процесі розлучення, а жінка скаржилася на домашнє насилля з боку чоловіка, повідомило місцеве видання BFM.
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Деталі інциденту
- Подія трапилася 17 грудня о 18:00 за місцевим часом.
- Чоловік вистрілами поранив щонайменше 2 людей – власних співробітників.
- Обох постраждалих доставили в лікарню – їхньому життю нічого не загрожує.
- Через деякий час після початку операції поліція повідомила, що чоловік, який взяв заручників, і його дружина загинули.
- Втім, як це сталося, наращі інформації немає. Найімовірніше, що нападник убив дружину, а тоді застрелив і себе.
У Франції чоловік захопив заручників: відео
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