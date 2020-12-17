У французькому місті Домон, що неподалік від Парижа, озброєний керівник компанії увірвався на місце своєї роботи. Там він затримав свою дружину та людей, які у той час перебували в будівлі. Згодом у ході операції поліцейські констатували смерть нападника та його дружини.

Перед захопленням заручників подружжя було в процесі розлучення, а жінка скаржилася на домашнє насилля з боку чоловіка, повідомило місцеве видання BFM. Читайте також У Маріуполі чоловік захопив заручників у банку та погрожував всіх підірвати: відео Деталі інциденту Подія трапилася 17 грудня о 18:00 за місцевим часом.

Чоловік вистрілами поранив щонайменше 2 людей – власних співробітників.

Обох постраждалих доставили в лікарню – їхньому життю нічого не загрожує.

Через деякий час після початку операції поліція повідомила, що чоловік, який взяв заручників, і його дружина загинули.

Втім, як це сталося, наращі інформації немає. Найімовірніше, що нападник убив дружину, а тоді застрелив і себе. У Франції чоловік захопив заручників: відео #domont prise d’otage en cours pic.twitter.com/Inu0kR2no3 — yul’s (@yuuula2) December 17, 2020 Зверніть увагу! У жовтні в Франції відбулися щонайменше 3 акти тероризму. Найжорстокіше було, коли нападник увірвався у церкву та відрізав голову одній із жертв. Детальніше про моторошні події у Франції – читайте тут.