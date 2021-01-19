Російський канал СТС запускає аналог розважальної програми "Ліга сміху". Команда, яка працює над проєктом, підтвердила купівлю франшизи на українське шоу.

У "Кварталі 95" цю інформацію не підтвердили, проте й не спростували. Натомість згадали про співпрацю зі шведським дистриб'ютором Eccho Rights. Про це мовиться у відповіді їхньої пресслужби на запит "Радіо Свобода".

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Там наголосили, що саме компанія Eccho Rights має право представляти та реалізовувати продукти "Кварталу-95", які вже зарекомендували себе в Україні, на світовому ринку.

У відповіді на запит також мовиться про те, що Eccho Rights – ексклюзивний представник дистрибуції контенту "Кварталу 95" за кордоном. Компанія має свою стратегію продажу, а правовласник на неї не впливає.

З метою дистрибуції формату Eccho Rights має право ознайомлення третіх осіб з процесом виробництва контенту. Зокрема – зі знімальним процесом, без отримання додаткової згоди у "Кварталу 95",

– зауважили у пресслужбі.

Крім цього, у "Кварталі 95" також підкреслили, що умови продажу формату є комерційною таємницею. Саме тому розголошувати їх публічно не можуть.

Зверніть увагу! Наприкінці 2020 року український президент Володимир Зеленський отримав виплату за авторські права від ТОВ "Квартал 95" і ТОВ "Кіностолиця". Сума сягає 4,5 мільйони гривень.

"Ліга сміху" у Росії: що про це відомо

Про купівлю франшизи на українське шоу "Кварталу 95" напередодні повідомив учасник креативної команди російської "Ліги сміху", редактор "Міжнародного союзу КВК" Євгеній Донських.

"CTC Медіа" давно придбало права на кілька продуктів, серед них – на "Лігу сміху". Уже працюємо, ми у цьому вже близько року,

– запевнив він.

За інформацією "Слідства-Інфо", продаж формату цього шоу російському телеканалу міг обійтися від 500 тисяч доларів. Проте все залежить від досягнутих домовленостей.

Дати кастингу до російської "Ліги сміху" вже відомі, він відбудеться 25 – 27 січня. Правила відбору свідчать про те, що формат повторює українську версію шоу.