"Франківськ, який треба берегти": як українці рятують унікальні знахідки – відео

20 лютого 2021 , 06:40
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Джерело:

Ukraïner

Марія Козакевич разом з однодумцями реставрують старовинні вхідні двері та фасади будівель Івано-Франківська. За досить короткий час вони врятували понад 20 дверей, деякі довелося повертати на місце зі смітника замість вже встановлених пластикових.

Більше про громадський рух "Франківськ, який треба берегти", що вже 5 років відновлює історичну спадщину міста, розповів Ukraïner.

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Чим особливі старовинні двері

Саме місто Івано-Франківськ, яке на Галичині є порівняно молодим, зберігає у собі пам'ять і про засновників – Потоцьких, і про Австро-Угорський період та ЗУНР.

  • Кожна епоха залишала щось по собі: розкішно оздоблені маєтки, підмурки Бастіону, храми та житлові будинки.
  • Там не скупилися на виготовлення дверей та вікон із добротного дерева, до якого був доступ через близьке розташування до Карпат.
  • Часто майстри об'єднувалися, удосконалюючи свою майстерність, аби кожен столярний виріб був унікальним.
  • Двері виготовлялися на замовлення родин, чиї будинки зводились у середмісті.

Як і багато галицьких міст, тодішній Станіславів був дуже мультикультурним: жили там не тільки українці, а й поляки, німці, євреї, вірмени.

"Франківськ, який треба берегти" / Фото Ukraïner, Христина Кулаковська

Що змінила Друга світова війна

Кожна культура додавала колориту в оздоблення житла та елементи побуту. Після Другої світової все змінилося кардинально. Як саме – розповіла засновниця руху Марія Козакевич.

"Тоді там дуже багато людей було винищено фізично. Ті ж євреї, там, чи українці і поляки повиїжджали. І склад населення дуже змінився", – зауважила вона.

У ці всі пусті фактично квартири приїхали люди, які абсолютно не мали відношення до міста, от. І вони, звичайно, там асимілювалися і стали франківчанами,
– додала Козакевич.

"А от це відчуття відповідальності вони, на жаль, поки що не настільки набули, як би хотілося", – зазначила засновниця руху "Франківськ, який треба берегти".

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З чого все почалося

Марія Козакевич жартує, що почалося все з того, що лежить під ногами. Коли вдома затіяли ремонт, жінка почала шукати плитку, а в інтернеті довго не могла знайти саме того, що хотілося.

Цікаво! Пошуки привели її до візерунків на давній метлаській плитці, які впали в око. В кінці ХІХ – на початку ХХ століть нею часто оздоблювали як публічні, так і приватні будівлі.

Візерунки на таких підлогах могли бути неймовірної складності, підошви на ній не ковзали, а її надійність та міцність можна перевірити і сьогодні у будівлях, де вона лежить уже близько сотні років.

Втім, на її фоні самі під'їзди, входи в будинок та його фасад часто виглядали досить занехаяно. "І оцей от контраст… Так, я часто називаю ці такі фотографії "красуня і чудовисько", – зазначила Козакевич.


Засновниця громадського руху Марія Козакевич / Фото Ukraïner, Христина Кулаковська

  • Франківчанці дуже хотілося поділитися знахідками, тому вона почала писати про це на своїй приватній сторінці у соцмережах.
  • Там вона розповідала про знахідки під довгим хештегом #ФранківськЯкийТребаБерегти, який пізніше спонукав до нових дій.

Сьогодні ініціатива "Франківськ, який треба берегти" активно займається реставрацією та надихає мешканців дбайливо ставитись до предметів старовини.

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