"Франківськ, який треба берегти": як українці рятують унікальні знахідки – відео

Джерело:Ukraïner
Марія Козакевич разом з однодумцями реставрують старовинні вхідні двері та фасади будівель Івано-Франківська. За досить короткий час вони врятували понад 20 дверей, деякі довелося повертати на місце зі смітника замість вже встановлених пластикових.
Більше про громадський рух "Франківськ, який треба берегти", що вже 5 років відновлює історичну спадщину міста, розповів Ukraïner.
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Саме місто Івано-Франківськ, яке на Галичині є порівняно молодим, зберігає у собі пам'ять і про засновників – Потоцьких, і про Австро-Угорський період та ЗУНР.
Як і багато галицьких міст, тодішній Станіславів був дуже мультикультурним: жили там не тільки українці, а й поляки, німці, євреї, вірмени.
"Франківськ, який треба берегти" / Фото Ukraïner, Христина Кулаковська
Кожна культура додавала колориту в оздоблення житла та елементи побуту. Після Другої світової все змінилося кардинально. Як саме – розповіла засновниця руху Марія Козакевич.
"Тоді там дуже багато людей було винищено фізично. Ті ж євреї, там, чи українці і поляки повиїжджали. І склад населення дуже змінився", – зауважила вона.
У ці всі пусті фактично квартири приїхали люди, які абсолютно не мали відношення до міста, от. І вони, звичайно, там асимілювалися і стали франківчанами,
– додала Козакевич.
"А от це відчуття відповідальності вони, на жаль, поки що не настільки набули, як би хотілося", – зазначила засновниця руху "Франківськ, який треба берегти".
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Марія Козакевич жартує, що почалося все з того, що лежить під ногами. Коли вдома затіяли ремонт, жінка почала шукати плитку, а в інтернеті довго не могла знайти саме того, що хотілося.
Візерунки на таких підлогах могли бути неймовірної складності, підошви на ній не ковзали, а її надійність та міцність можна перевірити і сьогодні у будівлях, де вона лежить уже близько сотні років.
Втім, на її фоні самі під'їзди, входи в будинок та його фасад часто виглядали досить занехаяно. "І оцей от контраст… Так, я часто називаю ці такі фотографії "красуня і чудовисько", – зазначила Козакевич.
Засновниця громадського руху Марія Козакевич / Фото Ukraïner, Христина Кулаковська
Сьогодні ініціатива "Франківськ, який треба берегти" активно займається реставрацією та надихає мешканців дбайливо ставитись до предметів старовини.
Більше про "Франківськ, який треба берегти": дивіться відео UkraīnerДовідка. Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.