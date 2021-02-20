Марія Козакевич разом з однодумцями реставрують старовинні вхідні двері та фасади будівель Івано-Франківська. За досить короткий час вони врятували понад 20 дверей, деякі довелося повертати на місце зі смітника замість вже встановлених пластикових.

Більше про громадський рух "Франківськ, який треба берегти", що вже 5 років відновлює історичну спадщину міста, розповів Ukraïner.

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Чим особливі старовинні двері

Саме місто Івано-Франківськ, яке на Галичині є порівняно молодим, зберігає у собі пам'ять і про засновників – Потоцьких, і про Австро-Угорський період та ЗУНР.

Кожна епоха залишала щось по собі: розкішно оздоблені маєтки, підмурки Бастіону, храми та житлові будинки.

Там не скупилися на виготовлення дверей та вікон із добротного дерева, до якого був доступ через близьке розташування до Карпат.

Часто майстри об'єднувалися, удосконалюючи свою майстерність, аби кожен столярний виріб був унікальним.

Двері виготовлялися на замовлення родин, чиї будинки зводились у середмісті.

Як і багато галицьких міст, тодішній Станіславів був дуже мультикультурним: жили там не тільки українці, а й поляки, німці, євреї, вірмени. "Франківськ, який треба берегти" / Фото Ukraïner, Христина Кулаковська Що змінила Друга світова війна Кожна культура додавала колориту в оздоблення житла та елементи побуту. Після Другої світової все змінилося кардинально. Як саме – розповіла засновниця руху Марія Козакевич.

"Тоді там дуже багато людей було винищено фізично. Ті ж євреї, там, чи українці і поляки повиїжджали. І склад населення дуже змінився", – зауважила вона.

У ці всі пусті фактично квартири приїхали люди, які абсолютно не мали відношення до міста, от. І вони, звичайно, там асимілювалися і стали франківчанами,

– додала Козакевич.

"А от це відчуття відповідальності вони, на жаль, поки що не настільки набули, як би хотілося", – зазначила засновниця руху "Франківськ, який треба берегти".

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З чого все почалося

Марія Козакевич жартує, що почалося все з того, що лежить під ногами. Коли вдома затіяли ремонт, жінка почала шукати плитку, а в інтернеті довго не могла знайти саме того, що хотілося.

Цікаво! Пошуки привели її до візерунків на давній метлаській плитці, які впали в око. В кінці ХІХ – на початку ХХ століть нею часто оздоблювали як публічні, так і приватні будівлі.

Візерунки на таких підлогах могли бути неймовірної складності, підошви на ній не ковзали, а її надійність та міцність можна перевірити і сьогодні у будівлях, де вона лежить уже близько сотні років.

Втім, на її фоні самі під'їзди, входи в будинок та його фасад часто виглядали досить занехаяно. "І оцей от контраст… Так, я часто називаю ці такі фотографії "красуня і чудовисько", – зазначила Козакевич.



Засновниця громадського руху Марія Козакевич / Фото Ukraïner, Христина Кулаковська

Франківчанці дуже хотілося поділитися знахідками, тому вона почала писати про це на своїй приватній сторінці у соцмережах.

Там вона розповідала про знахідки під довгим хештегом #ФранківськЯкийТребаБерегти, який пізніше спонукав до нових дій.

Сьогодні ініціатива "Франківськ, який треба берегти" активно займається реставрацією та надихає мешканців дбайливо ставитись до предметів старовини.

Більше про "Франківськ, який треба берегти": дивіться відео Ukraīner

Довідка. Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.