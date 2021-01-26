Внутрішні опитування та рейтинг: у фракції "Слуга народу" з'явився мобільний додаток

У фракції "Слуга народу" з'явився мобільний додаток. В ньому для нардепів влаштовують опитування.
Джерело: 24 канал
Вони стосуються підтримки тих чи інших законопроєктів. У застосунку депутати розбиті по групах, наприклад, "група Кравчук".
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В додатку можна проводити опитування щодо намірів нардепів підтримати певні законопроєкти. Зокрема там запропоновані відповіді:
Наприклад, нардепів опитували щодо законопроєкту № 4142 про систему громадського контролю.
Я – голова однієї з груп, разом зі мною там є 16 депутатів,
– сказала нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Додаток "Слуги народу" / Фото "Букви"
Депутати розділені групами / Фото "Букви"
Також у застосунку вказана результативність законодавчої роботи нардепів "Слуги народу". Зокрема створений спеціальний рейтинг.
Наприклад, в Олександра Корнієнка рівень ефективності – 95%
В мене 21 місце за ефективністю, я – 192 за деструктивністю,
– зауважив нардеп.
За його словами, перший у списку за деструктивністю – Олександр Дубінський. Водночас на другому місці – Максим Бужанський.
У "Слузі народу" з'явився додаток для контролю роботи нардепів: дивіться відео 24 каналу
Підтримання законопроєкту № 4142 / Фото "Букви"
Рейтинг нардепів / Фото "Букви"
Що містить додаток партії / Фото "Букви"