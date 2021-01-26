Внутрішні опитування та рейтинг: у фракції "Слуга народу" з'явився мобільний додаток

26 січня 2021 , 23:22
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У фракції "Слуга народу" з'явився мобільний додаток. В ньому для нардепів влаштовують опитування.

Джерело: 24 канал

Вони стосуються підтримки тих чи інших законопроєктів. У застосунку депутати розбиті по групах, наприклад, "група Кравчук".

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Що відомо про додаток

В додатку можна проводити опитування щодо намірів нардепів підтримати певні законопроєкти. Зокрема там запропоновані відповіді:

  • "за";
  • "проти";
  • "утримуюся".

Наприклад, нардепів опитували щодо законопроєкту № 4142 про систему громадського контролю.

Я – голова однієї з груп, разом зі мною там є 16 депутатів,
– сказала нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.


Додаток "Слуги народу" / Фото "Букви"


Депутати розділені групами / Фото "Букви"

Створений рейтинг роботи

Також у застосунку вказана результативність законодавчої роботи нардепів "Слуги народу". Зокрема створений спеціальний рейтинг.

Наприклад, в Олександра Корнієнка рівень ефективності – 95%

В мене 21 місце за ефективністю, я – 192 за деструктивністю,
– зауважив нардеп.

За його словами, перший у списку за деструктивністю – Олександр Дубінський. Водночас на другому місці – Максим Бужанський.

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Підтримання законопроєкту № 4142 / Фото "Букви"


Рейтинг нардепів / Фото "Букви"


Що містить додаток партії / Фото "Букви"

Зазначимо! У фракції "Слуга народу" заборонили нардепам брати з собою на засідання мобільні телефони та інші гаджети. Таке рішення розлютило зокрема члена фракції Олександра Дубінського. Більше читайте тут.