Внутрішні опитування та рейтинг: у фракції "Слуга народу" з'явився мобільний додаток

У фракції "Слуга народу" з'явився мобільний додаток. В ньому для нардепів влаштовують опитування.

Джерело: 24 канал

Вони стосуються підтримки тих чи інших законопроєктів. У застосунку депутати розбиті по групах, наприклад, "група Кравчук".

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Що відомо про додаток

В додатку можна проводити опитування щодо намірів нардепів підтримати певні законопроєкти. Зокрема там запропоновані відповіді:

"за";

"проти";

"утримуюся".

Наприклад, нардепів опитували щодо законопроєкту № 4142 про систему громадського контролю.

Я – голова однієї з груп, разом зі мною там є 16 депутатів,

– сказала нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.



Додаток "Слуги народу" / Фото "Букви"



Депутати розділені групами / Фото "Букви"

Створений рейтинг роботи

Також у застосунку вказана результативність законодавчої роботи нардепів "Слуги народу". Зокрема створений спеціальний рейтинг.

Наприклад, в Олександра Корнієнка рівень ефективності – 95%

В мене 21 місце за ефективністю, я – 192 за деструктивністю,

– зауважив нардеп.

За його словами, перший у списку за деструктивністю – Олександр Дубінський. Водночас на другому місці – Максим Бужанський.

У "Слузі народу" з'явився додаток для контролю роботи нардепів: дивіться відео 24 каналу



Підтримання законопроєкту № 4142 / Фото "Букви"



Рейтинг нардепів / Фото "Букви"



Що містить додаток партії / Фото "Букви"