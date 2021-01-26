Внутрішні опитування та рейтинг: у фракції "Слуга народу" з'явився мобільний додаток – ЗМІ
У фракції "Слуга народу" з'явився мобільний додаток. В ньому для нардепів влаштовують опитування.
Джерело: "Букви"
Вони стосуються підтримки тих чи інших законопроєктів. У застосунку депутати розбиті по групах, наприклад, "група Кравчук".
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Що відомо про додаток
В додатку можна проводити опитування щодо намірів нардепів підтримати певні законопроєкти. Зокрема там запропоновані відповіді:
- "за";
- "проти";
- "утримуюся".
Наприклад, нардепів опитували щодо законопроєкту № 4142 про систему громадського контролю.
Додаток "Слуги народу" / Фото "Букви"
Депутати розділені групами / Фото "Букви"
Створений рейтинг роботи
Також у застосунку вказана результативність законодавчої роботи нардепів "Слуги народу". Зокрема створений спеціальний рейтинг.
Підтримання законопроєкту № 4142 / Фото "Букви"
Рейтинг нардепів / Фото "Букви"
Що містить додаток партії / Фото "Букви"
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