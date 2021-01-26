У фракції "Слуга народу" з'явився мобільний додаток. В ньому для нардепів влаштовують опитування.

Джерело: "Букви"

Вони стосуються підтримки тих чи інших законопроєктів. У застосунку депутати розбиті по групах, наприклад, "група Кравчук".

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Що відомо про додаток

В додатку можна проводити опитування щодо намірів нардепів підтримати певні законопроєкти. Зокрема там запропоновані відповіді:

"за";

"проти";

"утримуюся".

Наприклад, нардепів опитували щодо законопроєкту № 4142 про систему громадського контролю.



Додаток "Слуги народу" / Фото "Букви"



Депутати розділені групами / Фото "Букви"

Створений рейтинг роботи

Також у застосунку вказана результативність законодавчої роботи нардепів "Слуги народу". Зокрема створений спеціальний рейтинг.



Підтримання законопроєкту № 4142 / Фото "Букви"



Рейтинг нардепів / Фото "Букви"



Що містить додаток партії / Фото "Букви"

Зазначимо! У фракції "Слуга народу" заборонили нардепам брати з собою на засідання мобільні телефони та інші гаджети. Таке рішення розлютило зокрема члена фракції Олександра Дубінського. Більше читайте тут.