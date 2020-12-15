Фракція "Слуга народу" може зібратися відразу після пленарного засідання Верховної Ради 15 грудня. "Слуги" очікують, що на зустріч прибуде і президент Володимир Зеленський.

Темою зустрічі стануть кадрові питання. Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зауважте Рада схвалила зміни до бюджетного кодексу: що вони означають

Президент буде на фракції. Буде зустріч з 3 кандидатами на посади 3 міністрів,

– наголосила Янченко.

Що ще сказала Янченко

Нардепка також зізналася, що це будуть кандидати на такі посади міністрів у справах ветеранів, освіти і енергетики.

На посаду міністра енергетики претендує Юрій Вітренко.

На посаду міністра освіти – виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет.

Що сказав Качура

Кандидатуру Шкарлета також підтвердив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Сьогодні після пленарного засідання швидше за все збереться фракція "Слуги народу". Обговорюватимуться кадрові питання. Ймовірно, що міністром освіти будуть пропонувати призначити виконувача обов'язки міністра Сергія Шкарлета", – заявив Качура.

Що каже Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що кандидаткою на посаду міністерки у справах ветеранів є Юлія Лапутіна.

Що ще сказала Кравчук

Лапутіна сама є ветеранкою.

Наразі вона працює у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Раніше була співробітницею СБУ.

Її дуже поважають у спільноті.

Железняк з "Голосу" теж розповів про кандидатів

Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі підтвердив, що Юрій Вітренко претендує на посаду міністра енергетики, а Сергій Шкарлет – на посаду глави Міносвіти.

Він також розповів, що Роман Опімах претендує на посаду міністра екології, Роман Лещенко – на посаду міністра аграрної політики і продовольства, а Юлія Лапутіна – на посаду міністра у справах ветеранів.