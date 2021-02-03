Фракція ОПЗЖ планує захопити телеканал "Рада", – Лещенко

Заблокувати трибуну Верховної Ради та захопити телеканал "Рада" – такі плани начебто мають депутати з фракції "Опозиційна платформа – За життя". Про них написав колишній нардеп Сергій Лещенко.

Джерело: телеграм Сергія Лещенка

Сергій Лещенко запевняє, що в ОПЗЖ ("Опозиційна платформа – за життя") після блокування каналів Віктора Медведчука не залишилося доступу до ефірного мовлення. Тому вони хочуть захопити "Раду".

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Фракція ОПЗЖ планує в середу вранці блокувати трибуну і захопити телеканал "Рада". Це їх єдиний доступ до ефірного мовлення після відключення телеканалів санкціями РНБО,

– написав екснардеп.

При цьому депутати з ОПЗЖ начебто розраховують на "негласну підтримку" спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, який на засіданні РНБО (Ради національної безпеки й оборони) утримався під час голосування за санкції проти Тараса Козака та телеканалів Медведчука.

Голова комітету зі свободи слова Нестор Шуфрич, який такоє є депутатом з "Опозиційної платформи – За життя", пообіцяв "найгострішу дискусію" з цього приводу у Верховній Раді.

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