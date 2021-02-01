Фракція "Слуга народу" 1 лютого проголосувала за виключення зі свого складу Олександра Дубінського. Давид Арахамія запевнив, що виключення одного нардепа ніяк не вплине на загальну роботу фракції.

Джерело: 24 канал

Сам Дубінський казав, що фракція без нього "приречена".

До теми Дубінського виключили з фракції "Слуги народу"

Фракція – це великий колектив, який складається із 246 депутатів. Завтра їх стане 245. Я не розумію, як можна про своїх вже колишніх колег так відкликатися. Фракція буде жити і нормально працювати. Ми вже не перший раз виключаємо людиней,

– сказав Давид Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" Арахамія зауважив, що сам голосував за виключення Дубінського.

Чому Арахамія підтримав виключення Дубінського

►Дубінський не відреагував на звернення президента Володимира Зеленського вийти з фракції на певний час. За словами Арахамії, нардеп міг повернутися після вирішення своїх питань: "якщо він не винен, як стверджує".

►Арахамія голова фракції і повинен "захищати своїх колег". "Пан Дубінський відомий своїми атаками на колег по фракції, Кабміну та Раді", – підкреслив політик.