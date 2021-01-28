Фотографа з Полтавщини судитимуть за зґвалтування неповнолітніх: його жертвам – 8 – 12 років

Сумська місцева прокуратура 27 січня затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 31-річного фотографа з Полтавщини. Чоловіка звинувачують у низці злочинів проти статевої свободи та недоторканості 7 малолітніх.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Мовиться про зґвалтування 9-річної дівчинки та розпусні дії щодо ще 6 дівчат віком від 8 до 12 років.

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Що з'ясувало слідство про перший випадок

31 липня 2020 року чоловік приїхав на Сумщину до 9-річної дівчинки. З нею він познайомився в інтернеті

Зловмисник пообіцяв звозити дитину в "Макдональдс", однак відвіз її на орендовану квартиру.

Там чоловік зґвалтував дитину (саме так слідчі кваліфікують дії сексуального характеру з його боку).

Більш того, він продовжив писати дівчині. Намагався домовитися з нею про наступну зустріч і попросив привести подружку.

Ця переписка вже відбувалась під контролем правоохоронців. Останні оперативно встановили особу ґвалтівника та затримали його.

За місцем проживання затриманого виявили та вилучили пістолет STALKER-M906 калібру 9 міліметрів і 18 патронів калібру 9 міліметрів.

Деталі про інших жертв ґвалтівника

Доки чоловік перебував під вартою, слідство встановило ще 6 дівчат віком від 8 до 12 років, з якими він вчиняв розпусні дії.

Одну дитину під приводом фотосесії заманив на орендовану подобово квартиру.

З 2 познайомився на вулиці та пропонував покатати на своєму дорогому авто.

З 3 дівчатами підозрюваний спілкувався через соціальну мережу. Водночас погрозами змушував надсилати йому оголені фото.

Потерпілі – з Полтавської, Кіровоградської, Сумської областей та Києва.

Які статті інкримінують чоловіку

зґвалтування;

сексуальне насильство;

статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку;

розбещення малолітньої;

незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

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За скоєне обвинуваченому загрожує до 15 років або ж довічне позбавлення волі. Досудове слідство здійснював Сумський відділ поліції.