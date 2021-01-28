Фотографа з Полтавщини судитимуть за зґвалтування неповнолітніх: його жертвам – 8 – 12 років

Сумська місцева прокуратура 27 січня затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 31-річного фотографа з Полтавщини. Чоловіка звинувачують у низці злочинів проти статевої свободи та недоторканості 7 малолітніх.
Джерело: Сумська обласна прокуратура
Мовиться про зґвалтування 9-річної дівчинки та розпусні дії щодо ще 6 дівчат віком від 8 до 12 років.
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Що з'ясувало слідство про перший випадок
- 31 липня 2020 року чоловік приїхав на Сумщину до 9-річної дівчинки. З нею він познайомився в інтернеті
- Зловмисник пообіцяв звозити дитину в "Макдональдс", однак відвіз її на орендовану квартиру.
- Там чоловік зґвалтував дитину (саме так слідчі кваліфікують дії сексуального характеру з його боку).
- Більш того, він продовжив писати дівчині. Намагався домовитися з нею про наступну зустріч і попросив привести подружку.
- Ця переписка вже відбувалась під контролем правоохоронців. Останні оперативно встановили особу ґвалтівника та затримали його.
- За місцем проживання затриманого виявили та вилучили пістолет STALKER-M906 калібру 9 міліметрів і 18 патронів калібру 9 міліметрів.
Деталі про інших жертв ґвалтівника
- Доки чоловік перебував під вартою, слідство встановило ще 6 дівчат віком від 8 до 12 років, з якими він вчиняв розпусні дії.
- Одну дитину під приводом фотосесії заманив на орендовану подобово квартиру.
- З 2 познайомився на вулиці та пропонував покатати на своєму дорогому авто.
- З 3 дівчатами підозрюваний спілкувався через соціальну мережу. Водночас погрозами змушував надсилати йому оголені фото.
- Потерпілі – з Полтавської, Кіровоградської, Сумської областей та Києва.
Які статті інкримінують чоловіку
- зґвалтування;
- сексуальне насильство;
- статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку;
- розбещення малолітньої;
- незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.
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За скоєне обвинуваченому загрожує до 15 років або ж довічне позбавлення волі. Досудове слідство здійснював Сумський відділ поліції.
Зауважимо! Нещодавно
під Києвом правоохоронці затримали 56-річного чоловіка.
Його підозрюють у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітніх дівчат. Він скоював злочини впродовж кількох років у Києві та в Обухівському районі області.