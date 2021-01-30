Покинуті речі та розвалені будинки: фото, які яскраво демонструють наслідки війни на Донбасі

Вже 7 років, як Росія розв'язала війну проти України. У мережі оприлюднили фото, які яскраво демонструють її наслідки. На світлинах – зруйнований Донбас.
Джерело: фотограф Alexander Gospod
Світлинами фотографа поділився офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.
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Яскраві фото того, як приходить "русский мир и путин" з тоннами снарядів і тисячами куль, а не з хлібом та сіллю як до сих пір деякі вважають,
– підписав фото Штефан.
На світлинах зображені зруйновані будинки, снаряди та покинуті речі жителів Донбасу.
Наслідки війни на Донбасі / Фото Alexander Gospod: