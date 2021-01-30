Покинуті речі та розвалені будинки: фото, які яскраво демонструють наслідки війни на Донбасі

30 січня 2021 , 21:12
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Вже 7 років, як Росія розв'язала війну проти України. У мережі оприлюднили фото, які яскраво демонструють її наслідки. На світлинах – зруйнований Донбас.

Джерело: фотограф Alexander Gospod

Світлинами фотографа поділився офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

Важливо Помер українських військовий, якого раніше поранив ворожий снайпер

Яскраві фото того, як приходить "русский мир и путин" з тоннами снарядів і тисячами куль, а не з хлібом та сіллю як до сих пір деякі вважають,
– підписав фото Штефан.

На світлинах зображені зруйновані будинки, снаряди та покинуті речі жителів Донбасу.

Наслідки війни на Донбасі / Фото Alexander Gospod:

Війна на Донбасі: останні новини

  • Наприкінці січня ситуація на Донбасі загострилась. Наприклад, 26 січня бойовики обстріляли позиції Збройних сил. Ворожий снайпер поранив українського військового, а 30 січня він помер у лікарні.
  • Окупанти порушували перемир'я і 29 січня. Російські найманці запустили безпілотник та скинули снаряд над військовими Операції об'єднаних сил. Двоє наших бійців отримали осколкові поранення.
  • Наступної доби, 30 січня бойовики знову прицільно відкривали вогонь та поранили двох українських захисників.
  • До речі, окупанти заявили про свої наміри захопити весь Донбас. Вони навіть представили так звану "доктрину".