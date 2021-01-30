Вже 7 років, як Росія розв'язала війну проти України. У мережі оприлюднили фото, які яскраво демонструють її наслідки. На світлинах – зруйнований Донбас.

Джерело: фотограф Alexander Gospod Світлинами фотографа поділився офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан. Важливо Помер українських військовий, якого раніше поранив ворожий снайпер Яскраві фото того, як приходить "русский мир и путин" з тоннами снарядів і тисячами куль, а не з хлібом та сіллю як до сих пір деякі вважають,

– підписав фото Штефан. На світлинах зображені зруйновані будинки, снаряди та покинуті речі жителів Донбасу. Наслідки війни на Донбасі / Фото Alexander Gospod: Війна на Донбасі: останні новини Наприкінці січня ситуація на Донбасі загострилась. Наприклад, 26 січня бойовики обстріляли позиції Збройних сил. Ворожий снайпер поранив українського військового, а 30 січня він помер у лікарні.

Окупанти порушували перемир'я і 29 січня. Російські найманці запустили безпілотник та скинули снаряд над військовими Операції об'єднаних сил. Двоє наших бійців отримали осколкові поранення.

Наступної доби, 30 січня бойовики знову прицільно відкривали вогонь та поранили двох українських захисників.

До речі, окупанти заявили про свої наміри захопити весь Донбас. Вони навіть представили так звану "доктрину".