Покинуті речі та розвалені будинки: фото, які яскраво демонструють наслідки війни на Донбасі
Вже 7 років, як Росія розв'язала війну проти України. У мережі оприлюднили фото, які яскраво демонструють її наслідки. На світлинах – зруйнований Донбас.
Джерело: фотограф Alexander Gospod
Світлинами фотографа поділився офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.
Важливо Помер українських військовий, якого раніше поранив ворожий снайпер
Яскраві фото того, як приходить "русский мир и путин" з тоннами снарядів і тисячами куль, а не з хлібом та сіллю як до сих пір деякі вважають,
– підписав фото Штефан.
На світлинах зображені зруйновані будинки, снаряди та покинуті речі жителів Донбасу.
Наслідки війни на Донбасі / Фото Alexander Gospod:
Війна на Донбасі: останні новини
- Наприкінці січня ситуація на Донбасі загострилась. Наприклад, 26 січня бойовики обстріляли позиції Збройних сил. Ворожий снайпер поранив українського військового, а 30 січня він помер у лікарні.
- Окупанти порушували перемир'я і 29 січня. Російські найманці запустили безпілотник та скинули снаряд над військовими Операції об'єднаних сил. Двоє наших бійців отримали осколкові поранення.
- Наступної доби, 30 січня бойовики знову прицільно відкривали вогонь та поранили двох українських захисників.
- До речі, окупанти заявили про свої наміри захопити весь Донбас. Вони навіть представили так звану "доктрину".
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