Знімки мертвого підлітка з Харкова потрапили у мережу: перевірять поліцію
У Харкові знайшли мертвим 15-річного Антона Логвінова. Фото загиблого підлітка "злили" в інтернет. Через це у поліції проведуть службові перевірки.
Джерело:"Суспільне"
Про це повідомив керівник Слідчого управління у Харківській області Сергій Чиж.
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Через появу фото в мережі перевірять поліцейських
Керівництво правоохоронних органів доручило перевірити, чи причетні до поширення фото співробітники поліції.
Я думаю, однозначно, якщо фото вийшло від слідчо-оперативної групи, то ми проведемо службове розслідування. Але я впевнений, що саме слідчо-оперативна група не могла злити дане фото. Будемо розбиратися,
– сказав Чиж.
Фотографії могли поширити і цивільні
Також, зауважив Чиж, світлини могли зробити волонтери на місці, де знайшли тіло. Адже пошуки допомагали проводити і цивільні.
Коли знайшли труп, і поки доїхала слідчо-оперативна група, хтось міг зробити фото з тих цивільних людей, які також допомагали проводити пошук,
– наголосив керівник слідчого управління.
Чиж запевнив, якщо до "злиття" фото причетні саме правоохоронці, то їх буде покарано та притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Що відомо про загибель Антона Логвінова:
- Підліток пішов з дому 8 лютого та не повернувся.
- Наступного дня його пошуком зайнялись волонтери.
- 10 лютого хлопця знайшли мертвим під мостом на Олексіївці.
- За попередньою версією, тілесні ушкодження у загиблого характерні для падіння з висоти.
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