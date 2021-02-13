У Харкові знайшли мертвим 15-річного Антона Логвінова. Фото загиблого підлітка "злили" в інтернет. Через це у поліції проведуть службові перевірки.

Про це повідомив керівник Слідчого управління у Харківській області Сергій Чиж.

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Через появу фото в мережі перевірять поліцейських

Керівництво правоохоронних органів доручило перевірити, чи причетні до поширення фото співробітники поліції.

Я думаю, однозначно, якщо фото вийшло від слідчо-оперативної групи, то ми проведемо службове розслідування. Але я впевнений, що саме слідчо-оперативна група не могла злити дане фото. Будемо розбиратися,

– сказав Чиж.

Фотографії могли поширити і цивільні

Також, зауважив Чиж, світлини могли зробити волонтери на місці, де знайшли тіло. Адже пошуки допомагали проводити і цивільні.

Коли знайшли труп, і поки доїхала слідчо-оперативна група, хтось міг зробити фото з тих цивільних людей, які також допомагали проводити пошук,

– наголосив керівник слідчого управління.

Чиж запевнив, якщо до "злиття" фото причетні саме правоохоронці, то їх буде покарано та притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Що відомо про загибель Антона Логвінова: