Шмигаль став безкоштовним піарником для Кадирова, – Фесенко про інцидент з Уруським

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував фото, на якому перебував віцепрем'єр Олег Уруський з головою Чечні Рамзаном Кадировим. Він вимагав пояснень, однак насправді ж просто став безкоштовним піарником Кадирова.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він запевнив, що у перебуванні Уруського поруч з Кадировим немає жодної зради, криміналу чи навіть порушення політичної етики.

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Фесенко: Проблема – в діях Шмигаля

За словами політолога, потрібно з'ясовувати не дії Уруського, а поведінку Шмигаля. Прем'єр у цій ситуації, яку він вважає проблемною, повинен був негайно зателефонувати Уруському і сказати про те, щоб він більше такого не робив.

Без скандалу, без дописів у фейсбуці. У цьому випадку держава опинилася в незручному становищі, а також Шмигаль попрацював безплатним піарником для Кадирова. От хто виграв у цій ситуації – Кадиров,

– наголосив Фесенко.

Він пояснив, що для Кадирова – це гарний інформаційний привід, адже про нього знову почали говорити у ЗМІ. "Його тепер згадують навіть в Україні. Він дуже задоволений", – додав політолог.

Хтось веде боротьбу на звільнення Уруського, – Фесенко

Політолог розповів, що вже декілька місяців навколо Уруського, міністра МОЗ Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та ще кількох міністрів іде боротьба інтересів.

"Викидають різні компромати. Щодо Уруського – пам'ятаєте історію про його п'яного заступника? Так, підставилась людина, але цю інформацію знайшли і злили в медійний простір", – зауважив Фесенко.

априкінці січня 2021 року.

Інцидент з заступником Уруськоготрапився нАвтомобіль, за кермом якого перебував заступник, зупинили патрульні ввечері 20 січня. Водія запідозрили у сп'янінні. Деталі – тут

Фесенко впевнений, що у політичному житті триває боротьба бізнес-інтересів навколо оборонної сфери. Як він наголосив, не всім подобається рішення Уруського, а тому ведуть боротьбу для його звільнення з 2 причин:

комусь подобається ця посада;

є вигідніша людина на цю посаду.

"Навіщо у цю ситуацію ув'язався Шмигаль – важко сказати. Однак він точно не отримав звідти дивіденди. Скоріше, це просто привід для критики", – підсумував Фесенко.

Що цьому передувало