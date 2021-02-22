Шмигаль став безкоштовним піарником для Кадирова, – Фесенко про інцидент з Уруським
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував фото, на якому перебував віцепрем'єр Олег Уруський з головою Чечні Рамзаном Кадировим. Він вимагав пояснень, однак насправді ж просто став безкоштовним піарником Кадирова.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він запевнив, що у перебуванні Уруського поруч з Кадировим немає жодної зради, криміналу чи навіть порушення політичної етики.
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Фесенко: Проблема – в діях Шмигаля
За словами політолога, потрібно з'ясовувати не дії Уруського, а поведінку Шмигаля. Прем'єр у цій ситуації, яку він вважає проблемною, повинен був негайно зателефонувати Уруському і сказати про те, щоб він більше такого не робив.
Без скандалу, без дописів у фейсбуці. У цьому випадку держава опинилася в незручному становищі, а також Шмигаль попрацював безплатним піарником для Кадирова. От хто виграв у цій ситуації – Кадиров,
– наголосив Фесенко.
Він пояснив, що для Кадирова – це гарний інформаційний привід, адже про нього знову почали говорити у ЗМІ. "Його тепер згадують навіть в Україні. Він дуже задоволений", – додав політолог.
Хтось веде боротьбу на звільнення Уруського, – Фесенко
Політолог розповів, що вже декілька місяців навколо Уруського, міністра МОЗ Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та ще кількох міністрів іде боротьба інтересів.
"Викидають різні компромати. Щодо Уруського – пам'ятаєте історію про його п'яного заступника? Так, підставилась людина, але цю інформацію знайшли і злили в медійний простір", – зауважив Фесенко.
Фесенко впевнений, що у політичному житті триває боротьба бізнес-інтересів навколо оборонної сфери. Як він наголосив, не всім подобається рішення Уруського, а тому ведуть боротьбу для його звільнення з 2 причин:
- комусь подобається ця посада;
- є вигідніша людина на цю посаду.
"Навіщо у цю ситуацію ув'язався Шмигаль – важко сказати. Однак він точно не отримав звідти дивіденди. Скоріше, це просто привід для критики", – підсумував Фесенко.
Що цьому передувало
- Фото, де Олег Уруський йде поруч з Рамзаном Кадировим, на своєму фейсбуці опублікував Денис Шмигаль. Він вимагав пояснень від представника України.
- Олег Уруський вже пояснив ситуацію та зазначив, що конфліктів з Кадировим не мав. Ба більше, розміщення делегацій відбувалося за алфавітом.
- В Офісі Президента не думають, що Уруський міг бути на перемовинах з Кадировим.
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