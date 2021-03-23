Панорамні знімки вулиць Харківщини компанія Google робила ще у липні 2015 року за допомогою супутника. Чоловіка, який справляв нужду в кущах, увіковічнили на фото в Холодногірському районі на вулиці Соколовський навпроти будинку №36.

Якщо трохи "погуляти" вулицями з Google Maps, то видно, що це територія приватного сектору. Стан доріг, до речі, теж вражає.

До теми Користувачі Google Maps зможуть домальовувати невідмічені дороги і виправляти неточності

Що ще є на фото в Google maps

З одного боку – зарості чагарників. З іншого – на Соколовській, 36, розташований будинок, в якому закладено вікна цеглинами.



Будинок по вулиці Соколовській №36 / Фото Google Maps

Але у соцмережах, крім коментарів про цього чоловіка, користувачі звертають увагу неасфальтовану ґрунтову дорогу, побиту ямами різного калібру.

Після того, як інцидент набрав розголосу у мережі 23 березня, компанія заблюрила чоловіка на панорамній світлині.

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