Боротьба зі спамом та дезінформацією: підсумки першого дня форуму "Україна 30"

У країні минув перший день форуму "Україна 30". Його присвятили питанням медіа, культури та туризму.

Кореспондентка Маріанна Черкасець детальніше в ефірі розповіла про підсумки події. Стартував форум з дискусій щодо дезінформації.

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Про інформаційну війну

Президент України Володимир Зеленський розпочав форум "Україна 30" словами: "В сучасному світі інформація давно не в дефіциті і кожен має легкий доступ до неї. Втім є як переваги, так і недоліки".

Він зауважив, що, перш за все, громадяни повинні розрізняти, де правда, а де брехня. Адже жертвами не від куль, а від дезінформації можуть стати тисячі українців.

Боротьба зі спамом розпочалась

Гарант зазначив, що наразі відбувається справжня інформаційна війна. Але перші кроки боротьби зі спамом вже розпочалися, зокрема – із медведчуківськими російськими рупорами.

Ми продовжуємо працювати над тим, щоб ці канали отримали в ютубі довічний бан,

– сказав Зеленський.

Про медіаграмотність у школах

Шлях протидії інформаційній війні потрібно шукати вже сьогодні. Тож Володимир Зеленський переконаний, що у школах варто впроваджувати уроки медіаграмотності, аби діти із ранніх літ вміли фільтрувати інформацію.

До теми У школах з'являться уроки медіаграмотності, – Зеленський

А для старших людей – пропонувати навчання медіагігієни, аби суспільство розуміло, що хтось кількома словами може керувати нашим розумом та серцем.

Про Центр протидії з питань дезінформації

Втім це не єдина пропозиція, озвучена президентом. Вже цього місяця, в березні, планують впровадити Центр протидії з питань дезінформації.

Це не наша вигадка. Такі центри діють вже в Чехії, Латвії, Фінляндії. Це лише перший крок до того, щоб розбудовувати навколо цього Центру потужніші інституції,

– розповів міністр культури України Олександр Ткаченко.

Англійська – друга державна мова

На думку секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, другою державною мовою повинна стати саме англійська. Це зможе убезпечити країну від тих атак, від яких потерпає Україна з боку Росії.

До речі Данілов вважає, що англійська має стати другою офіційною мовою в Україні

"Знання молоді англійської мови є запорукою незалежності нашої держави. Англійську мову потрібно використовувати з дитячого садочку. Коли ми зможемо суспільство налаштувати на англомовні видання, тоді питання, які наразі стоять на порядку денному щодо лінгвістичної війни, можуть поступово зникати", – додав Данілов.

Підсумки першого дня форуму "Україна 30": дивіться відео

Окрім питання медіа, упродовж двох днів обговорюватимуть розвиток культури та туризму. Адже ці 2 сфери найбільше на собі відчули пандемію коронавірусу.