Віцепрем’єр Олексій Резніков пояснив, чому у 2016 році формулу Штайнмаєра не вважали "зрадою", а тепер – навколо неї безліч дискусій. На його думку, причиною цьому є одне слово.

Формулу Штайнмаєра почали критикувати через слово "загалом". Про це Олексій Резніков розповів в інтерв’ю ТСН.

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Тобто, коли обговорювалося, що буде звіт ОБСЄ, як моніторингової організації, в самій формулі написали "визнають вибори загалом". Українська сторона для себе визначила, що формулювання "загалом" досить неточне й розмите. Тому є ризики: а раптом будуть суттєві порушення, а ОБСЄ напише "загалом" задовільно – тобто більш-менш відповідає закону, і це завжди викликатиме сумніви,

– пояснив він.

Водночас Резніков уточнив, що в ОБСЄ йому сказали проглянути звіти організації щодо президентських, парламентських чи місцевих виборів в Україні. За словами віцепрем’єра, в організації ніколи не дають оцінку виборам взагалі, а висловлюють своє бачення того, чи дотримуються прав людини у процесі загалом.

"У звітах БДІПЛ ОБСЄ – все за блоками. В принципі, за великим рахунком, так, як задумано у формулі Штайнмаєра, такого не буде. Треба сідати й думати, умовно кажучи, уряду, коли він писатиме лист-запрошення до цієї поважної організації приїхати з моніторинговою місією, що ми хочемо, що саме вони мають моніторити на цих територіях під час виборів. А ОБСЄ зі свого боку додатково визначатиме свою історію. Тому точилася дискусія. Бо ми пам’ятаємо, що ми це критикували, давайте критикувати й далі. І це стає зрадою", – підсумував він.