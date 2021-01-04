Фізичні особи підприємці можуть тимчасово не платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Втім, це стосується лише ФОПів першої групи.

Відповідну норму закону у Верховній Раді ухвалили 4 грудня 2020 року. Про це мовиться на сайті Державної податкової служби.

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Деталі звільнення від сплати ЄСВ

Як йдеться у повідомленні, ФОПів першої групи тимчасово звільнили від сплати ЄСВ за такі періоди:

з 1 по 31 грудня 2020 року;

з 1 по 31 січня 2021 року;

з 1 по 28 лютого;

з 1 по 31 березня;

з 1 по 30 квітня;

з 1 по 31 травня 2021 року за себе.

Увага. Звільнення від податку не застосовуватимуться, якщо ФОП порушив умови застосування першої групи платників єдиного податку.

Крім цього, для фізичних осіб підприємців з 1 січня 2021 року скасовується обов'язкове ведення паперової книги обліку доходів.

Хто є ФОПом першої групи

Перша група фізичних осіб підприємців – це ті, які не використовують працю найманих осіб, а здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках. Їхній дохід за рік не перевищує 1 мільйон гривень.