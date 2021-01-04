ФОПів тимчасово звільнили від сплати єдиного внеску: яку групу і доки
Фізичні особи підприємці можуть тимчасово не платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Втім, це стосується лише ФОПів першої групи.
Відповідну норму закону у Верховній Раді ухвалили 4 грудня 2020 року. Про це мовиться на сайті Державної податкової служби.
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Деталі звільнення від сплати ЄСВ
Як йдеться у повідомленні, ФОПів першої групи тимчасово звільнили від сплати ЄСВ за такі періоди:
- з 1 по 31 грудня 2020 року;
- з 1 по 31 січня 2021 року;
- з 1 по 28 лютого;
- з 1 по 31 березня;
- з 1 по 30 квітня;
- з 1 по 31 травня 2021 року за себе.
Крім цього, для фізичних осіб підприємців з 1 січня 2021 року скасовується обов'язкове ведення паперової книги обліку доходів.
Хто є ФОПом першої групи
Перша група фізичних осіб підприємців – це ті, які не використовують працю найманих осіб, а здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках. Їхній дохід за рік не перевищує 1 мільйон гривень.
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