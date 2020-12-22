ФОПи та робітники отримають по 8 тисяч одноразових виплат на загальну суму у розмірі 2,2 мільярда гривень. Завдяки додатку "Дія" вже надійшло понад 168 тисяч заявок від ФОПів, а 111 тисяч – від співробітників.

До Пенсійного фонду вже передали 98,8% заявок. Про це повідомили на сайті платформ відкритих даних Опендатабот.

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Найбільше заявок надійшло від підприємців з Києва та області (34 834 заявки), Дніпропетровської (22 033), Харківської (19 159) та Львівської областей (18 321).



В який областях подали заявки / Фото Опендатабот

Хто саме подав заявки

ФОПи, які займаються роздрібною торгівлею – 140 649 заявок.

Представники закладів громадського харчування – 12 638 заявок.

Підприємці, які ремонтують обладнання та техніку – 5 887 заявок.

Також для отримання допомоги зверталися представники фітнес-клубів, сфери культури та організатори відпочинку.

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У повідомленні вказано, що термін подачі заявок продовжили до Нового Року.