ФОПи знову отримають по 8 тисяч гривень допомоги: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада прийняла законопроєкт №5300 про одноразову фінансову допомогу для українців, які постраждали через карантин. Виплати зможуть отримати ФОПи та працівники підприємств з червоних карантинних зон.

За основу і в цілому законопроєкт підтримали 312 нардепів.

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Що передбачає документ

У пояснювальній записці йдеться проте, що червоний рівень епідемічної небезпеки значно обмежує діяльність підприємців. А це призводить до втрати частини, а іноді й всього доходу.

Тому працівникам та ФОПам, які фінансово постраждали через провадження жорсткого карантину, виплатять по 8 тисяч гривень.

Нагадаємо, проєкт закону №5300 до парламенту 24 березня вніс президент Володимир Зеленський.

Виплати для ФОПів: що було раніше

4 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про допомогу підприємцям. Фінансова підтримка стосувалася тих, чий бізнес постраждав від введення карантину.

У січні ФОПи отримали по 8 тисяч гривень від держави. Оформлювали та виплачували гроші через сервіс "Дія".

Наразі в червоній зоні перебуває Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська та Чернігівська області.