ФОПи знову отримають по 8 тисяч гривень допомоги: Рада підтримала законопроєкт

Джерело:24 канал
Верховна Рада прийняла законопроєкт №5300 про одноразову фінансову допомогу для українців, які постраждали через карантин. Виплати зможуть отримати ФОПи та працівники підприємств з червоних карантинних зон.
За основу і в цілому законопроєкт підтримали 312 нардепів.
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У пояснювальній записці йдеться проте, що червоний рівень епідемічної небезпеки значно обмежує діяльність підприємців. А це призводить до втрати частини, а іноді й всього доходу.
Тому працівникам та ФОПам, які фінансово постраждали через провадження жорсткого карантину, виплатять по 8 тисяч гривень.
Нагадаємо, проєкт закону №5300 до парламенту 24 березня вніс президент Володимир Зеленський.