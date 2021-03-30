ФОПи знову отримають по 8 тисяч гривень допомоги: Рада підтримала законопроєкт
Верховна Рада прийняла законопроєкт №5300 про одноразову фінансову допомогу для українців, які постраждали через карантин. Виплати зможуть отримати ФОПи та працівники підприємств з червоних карантинних зон.
Джерело:24 канал
За основу і в цілому законопроєкт підтримали 312 нардепів.
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Що передбачає документ
У пояснювальній записці йдеться проте, що червоний рівень епідемічної небезпеки значно обмежує діяльність підприємців. А це призводить до втрати частини, а іноді й всього доходу.
Тому працівникам та ФОПам, які фінансово постраждали через провадження жорсткого карантину, виплатять по 8 тисяч гривень.
Нагадаємо, проєкт закону №5300 до парламенту 24 березня вніс президент Володимир Зеленський.
Виплати для ФОПів: що було раніше
- 4 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про допомогу підприємцям. Фінансова підтримка стосувалася тих, чий бізнес постраждав від введення карантину.
- У січні ФОПи отримали по 8 тисяч гривень від держави. Оформлювали та виплачували гроші через сервіс "Дія".
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