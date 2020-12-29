2020 був непростим роком, але він запам’ятається багатьма яскравими подіями. Цього року в Україні відбулося чимало кадрових змін, а багато політиків та чиновників пішли зі своїх посад.

Сайт 24 каналу розповідає про найгучніші звільнення в Україні цього року.

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Відставка Андрія Богдана

На початку 2020 року відбулася чи не одне з найгучніших звільнень, про яке ще довго говорили. Так, увечері 10 лютого стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення. Незважаючи на критику та часті скандали, Богдан був вірним соратником Володимира Зеленського під час всієї виборчої кампанії, а потім очолив ОПУ. Богдана у ЗМІ називали "тіню Зеленського", адже вони завжди ходили разом.

Володимир Зеленський та Андрій Богдан / Фото opentv.media

Але після звільнення Богдан у інтерв’ю почав активно критикувати Зеленського. А на своїй сторінці у Facebook він подякував президенту за те, що не має ніякого стосунку до того хаосу, у який він кидає країну.

Я Вам вдячний, тому що моє ім'я не буде мати відношення до хаосу, в який Ви кидаєте країну. … Ми з вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку ви за чотири місяці перетворили у посміховисько. Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які вами маніпулюють, – написав Богдан.

Причиною відставки називали нібито конфлікт Богдана з радником Зеленського Андрієм Єрмаком, який пізніше і зайняв його місце. Однак обидва політики чутки про конфлікт заперечують.

Політологи ж говорили про те, що Богдан дуже скандальна людина, яка псувала Зеленському імідж, через що його довелося звільнити.

Звільнення Євгена Кравцова

На початку лютого Кабінет міністрів звільнив голову "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, який очолював відомство з 2017 року. Відомо, що Кравцов сам написав заяву на звільнення за власним бажанням, але вона передбачала його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури.

Втім, Кабмін звільнив Кравцова остаточно і без переведення на іншу посаду, за що колишній голова "Укрзалізниці" отримав чималу компенсацію.

Євген Кравцов / Фото БизнесЦензор

Звільнення Кабміну Гончарука

Березень 2020 в Україні виявився багатим на кадрові зміни. На початку місяця свій пост покинув прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Почалося все з того, що у мережу злили запис наради Гончарука з економістами та фінансистами, де він говорить, що у Зеленського примітивне розуміння економічних процесів та взагалі він повний профан у економіці.

За декілька днів після цього Гончарук сам подав заяву на звільнення, але Зеленський вирішив дати йому ще один шанс. Це дало чиновнику імунітет на звільнення до жовтня, втім, він не став чекати та знову написав заяву про відставку.

Згідно з Конституцією України, добровільна відставка прем'єра тягне за собою відставку всього складу Кабміну, тому почалися масові ротації. Так, місце Гончарука зайняв Денис Шмигаль.

Олексій Гончарук / Фото kmu.gov.ua

А от у складі Кабміну залишилося небагато "старих облич":

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;

Денис Малюська – міністр юстиції;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури;

Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації.

З посад пішли:

Зоряна Скалецька – міністерка охорони здоров'я;

Андрій Загороднюк – міністр оборони.

Ганна Новосад – міністерка освіти;

Дмитро Дубілет – міністр Кабміну;

Оксана Коляда – міністерка у справах ветеранів;

Юлія Соколовська – міністерка соціальної політики;

Вадим Пристайко – міністр закордонних справ (перейшов на посаду віце-прем'єр-міністра з питань євроатлантичної інтеграції, а пізніше став послом України у Великобританії).

У Кабміні Шмигаля Міноборони очолив Андрій Таран, який досі займає цю посаду, МОЗ очолив хірург Ілля Ємець, який пропрацював на посаду менше місяця, після чого його замінив Максим Степанова, а новим міністром Кабміну став Ілля Немчінов. Міністеркою соціальної політики стане Марина Лазебна, за прем'єра Гройсмана вона очолювала Державну соціальну службу, а очільником Мінфіну став Ігор Уманський, який протримався лише до кінця березня. Після чого його місце зайняв Сергій Марченко.

Тоді планувалося, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розділять на Мінекономіки та Мінагрополітики. Мінекономіки мав очолити Роман Жуковський, а Мінагрополітики Тимофій Милованов. Але обидва відмовилися, тож головою відомства став Ігор Петрашко.

Цікаво, що 17 грудня в Україні все ж з’явився міністр аграрної політики та продовольства – Роман Лещенко, але відповідного міністерства в країні досі немає. Тому поки що він очолює міністерство якого не існує і яке тільки планують відновити.

Звільнення Руслана Рябошапки

5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Це автоматично припиняло його повноваження і призвело до його відставки.

Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна примусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду, щоб повернутися, – сказав Рябошапка у Раді.

Ініціаторами відставки генпрокурора виступили 158 депутатів, переважно з двох фракцій – "Слуга народу" та "Опозиційна платформа – За життя". Ексгенпрокурора звинувачували у низькій ефективності та гальмування резонансних розслідувань.

Зараз генеральний прокурор в Україні – Ірина Венедіктова, яка встигла втрапити не у один скандал та зібрати біля свого будинку чимало невдоволених громадян.

Звільнення Максима Нефьодова та Сергія Верланова

У квітні 2020 року Кабінет міністрів звільнив керівників одразу двох ключових відомств країни – податкової та митниці. Так, звільнили очільника митниці Максима Нефьодова та очільника податкової Сергія Верланова. Мотивували таке рішення тим, що керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання.

Максим Нефьодов / Фото file.liga.net

Втім, ексчиновники рішення про звільнення оскаржують у суді та кажуть, що звільнили їх суто через політичні мотиви.

Ми з Сергієм, як люди, які очолювали фіскальні органи, потрапили в певну пастку, тому що наприкінці 2019 року економіка почала суттєво уповільнюватися – хтось має бути винний. Але, коли ти бачиш, що заміняють людьми минулого й інколи навіть людьми, яких ти особисто звільняв через очевидні проблеми з етикою та ефективністю, це викликає певні підозри, що це – банальна політична розправа, – наголосив Нефьодов.

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Звільнення Якова Смолія

Досить гучним було і звільнення голови Нацбанку Якова Смолія. На початку липня Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Яків Смолій / Фото 24 канал

Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні, – пояснив своє рішення Смолій.

З декілька днів Рада звільнила Смолія з посади. Втім, Зеленський заперечував, що на Смолія здійснювався будь-який тиск. Новим очільником відомства став Кирило Шевченко.

Звільнення Вітольда Фокіна

Резонансним було і звільнення Вітольда Фокіна з тристоронньої контактної групи. Фокін неодноразово потрапляв у гучні скандали – стало відомо, що призначити його на цю посаду попросила онука Марія Фокіна, яка товаришує з Андрієм Єрмаком (головою ОПУ). Пізніше Фокін виступав за надання особливого статусу всьому Донбасу, включно з територіями, які зараз перебувають під контролем України.

Вітольд Фокін / Фото ТК Media

Але причиною звільнення стало те, що Фокін не бачив підтвердження того, що на Донбасі йде війна з Росією.

Я не політик. Зробити якесь визначення цього не можу. Бо жодного підтвердження того, що там йде війна між Україною та Росією, поки що не бачив, – сказав Фокін.

Це викликало хвилю обурення і вже 30 вересня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вітольда Фокіна з тристоронньої контактної групи.