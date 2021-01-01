Відома на весь світ українська щедрівка набирає нової популярності вже і в соціальних мережах. Там запустили унікальний флешмоб.

Де та як прозвучав український "Щедрик" – дивіться в матеріалі 24 каналу.

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Що відомо про українську пісню "Щедрик"

"Щедрик" українця Миколи Леонтовича одна з найвідоміших святкових пісень на заході. Співати її, згідно з українськими традиціями, заведено на свято Маланки, або Щедрий вечір – 13 січня.

Але вже тривалий час, українська композиція традиційно асоціюється з усіма різдвяно-новорічними святами. За майже 100 років існування композиція обросла безліччю версій виконання.

США

Консульство посольства США в Україні виклало відео з акапельним виконанням від хору Військово-повітряних сил США. В Америці це одна з найвідоміших різдвяних пісень та неодноразово використовувалася у кіно, до прикладу, у фільмі "Сам удома".

Хор Військово-повітряних сил США виконує "Щедрик": дивіться відео

Азербайджан

Посольство України в Азербайджані пішло далі, вирішили додати і місцевого національного колориту. Заслужені азербайджанські артисти разом з канадійкою українського походження Поліною Десятниченко, виконали Щедрика на одній з кавказьких гір Шемахінського сафарі-парку. Використовували при цьому традиційні азербайджанські інструменти.

"Щедрик" в Азербайджані: дивіться відео

Велика Британія

Королівський оркестр Великої Британії виконав "Щедрика" в умовах жорсткого локдауну. Британська версія пісні пролунала у зачиненому торговельному центрі, з дотриманням соціальної дистанції.

Королівський оркестр Великої Британії виконує "Щедрик": дивіться відео

"Щедрик" онлайн

Однак найбільше версій відомої пісні з'явилося в інтернеті у дистанційному форматі. Записи з виконанням "Щедрика" у конференціях у зумі та скайпі заполонили мережу.

Виконання "Щедрика" онлайн: дивіться відео

Україна

В Україні, звичайно, теж не пройшли повз. На Софійській площі "Щедрика" можна було почути від оркестру поліції Києва.

Оркестр поліції Києва виконує "Щедрик": дивіться відео

А у Вінниці естафету підхопили військові музиканти повітряних сил ЗСУ і виконали "Щедрика" на головній площі міста.

Музиканти повітряних сил ЗСУ виконали "Щедрик": дивіться відео

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