Фірташ перебуває в зоні ризику, – Фесенко назвав підстави нових санкцій РНБО

На засіданні Ради національної безпеки і оборони можуть домовитись про нові санкції. Це вже фактично було анонсовано під час зустрічі президента з секретарем РНБО. Обмеження, ймовірно, торкнуться Дмитра Фірташа.

Питання щодо того, хто підпаде під санкції залежить не від політичної кон'юнктури, а від того, щодо кого будуть або є матеріали про стосунки з ОРДЛО. Про це розповів політолог Володимир Фесенко.

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Які можуть бути підстави для санкцій

Він пояснив, що у відповідному випадку мовитиметься й про фінансові оборудки або бізнес, пов'язаний з ОРДЛО чи з російськими компаніями, які працюють на окупованих територіях. Підставами для санкцій також може бути зв'язок або партнерські стосунки з російськими компаніями, які працюють в Криму.

Є багато припущень, що в зоні ризику перебуває Дмитро Фірташ, тому що у нього є підприємства в Криму і були – на територіях в ОРДЛО,

– сказав Фесенко.

Політолог зазначив, що наразі зберігається так звана інтрига щодо того, чи наразі Фірташ контролює відповідні підприємства і чи здійснюється там активна економічна діяльність, яка фактично суперечить українському санкційному режиму.

За словами Володимира Фесенка, наразі держава проявляє свою потужність щодо компаній, які працюють всупереч її інтересам.

Реформування судової системи

Нове засідання Ради національної безпеки та оборони заплановане на 26 лютого . Метою засідання РНБО є "ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки".

Фесенко наголосив, що питання про судову реформу назріло давно. Мовиться не тільки про ситуацію з санкціями РНБО, а й про справу Сергія Стерненка, де є недовіра до суддів, зауважив він.

"Питання про судову реформу дуже актуально не тільки у зв'язку з Тарасом Козаком, а й в цілому. У відповідному питанні потрібна потужна люстрація суддівського корпусу, а не просто структурні зміни", – сказав політолог.

2 лютого РНБО ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Обмеження також торкнулися його активів, мовиться зокрема про телеканали

ZIK, NewsOne та "112 Україна".

Водночас він додав, що під час реформування судової системи буде спротив, адже частина депутатів хочуть зберегти своїх суддів.

Володимир Фесенко про засідання РНБО та судову реформу: дивіться відео 24 каналу