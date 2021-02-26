На засіданні Ради національної безпеки і оборони можуть домовитись про нові санкції. Це вже фактично було анонсовано під час зустрічі президента з секретарем РНБО. Обмеження, ймовірно, торкнуться Дмитра Фірташа.

Питання щодо того, хто підпаде під санкції залежить не від політичної кон'юнктури, а від того, щодо кого будуть або є матеріали про стосунки з ОРДЛО. Про це розповів політолог Володимир Фесенко.

До теми Треті санкції РНБО торкнуться Фірташа, – ЗМІ

Які можуть бути підстави для санкцій

Він пояснив, що у відповідному випадку мовитиметься й про фінансові оборудки або бізнес, пов'язаний з ОРДЛО чи з російськими компаніями, які працюють на окупованих територіях. Підставами для санкцій також може бути зв'язок або партнерські стосунки з російськими компаніями, які працюють в Криму.

Є багато припущень, що в зоні ризику перебуває Дмитро Фірташ, тому що у нього є підприємства в Криму і були – на територіях в ОРДЛО,

– сказав Фесенко.

Політолог зазначив, що наразі зберігається так звана інтрига щодо того, чи наразі Фірташ контролює відповідні підприємства і чи здійснюється там активна економічна діяльність, яка фактично суперечить українському санкційному режиму.

За словами Володимира Фесенка, наразі держава проявляє свою потужність щодо компаній, які працюють всупереч її інтересам.