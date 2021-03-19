У фірмах родичів Медведчука і Козака проводять обшуки у справах про афери, – ЗМІ

Правоохоронці розслідують незаконне заволодіння землею в Закарпатській області фірмою, яка належить дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко. Обшуки проводять в органах державної влади Закарпаття та на території спортивно-оздоровчого комплексу. Крім того, обшукали компанію "Керамбуд", яка належить братам Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Про обшуки видання поінформував співрозмовник в правоохоронних органах.

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Справа "Спорт-Тур"

Що з'ясували правоохоронці

За інформацією слідства, посадовці Воловецької РДА в результаті незаконної змови надали у приватну власність ТОВ "Спорт-Тур" земельні ділянки, які перебували у їхньому віданні. Їх вивели з державної власності, чим спричинили збиток державі.

Компанія "Спорт-Тур" належить "Інвестиційній Компанії "Терраїнвест", кінцевим бенефіціаром якої є Оксана Марченко.

У результаті компанія "Спорт-Тур" побудувала на землях лісогосподарського призначення в урочищі "Паражин" спортивно-житловий та оздоровчий комплекс.

На вказаних земельних ділянках, за даними правоохоронців:

завдали потужної шкоди лісу та ґрунту;

звели паркан та обмежено вільний доступ людей до спірної лісової ділянки.

А це – порушення правил користування природними об'єктами та конституційних прав громадян.

Тривають обшуки

За інформацією джерела, 19 березня правоохоронці проводять 10 обшуків в органах державної влади Закарпатської області та безпосередньо на території спортивно-оздоровчого комплексу.

Мета – виявити та вилучити предмети та документи, пов'язані з незаконним наданням земельних ділянок лісового фонду у довгострокове користування та продажу їх у приватну власність.

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Справа "Керамбуд"

Крім цього, правоохоронці, за даними джерела видання, розслідують ще одне кримінальне провадження, розпочате в березні 2021 року. Воно стосується неправочинного захоплення землі фірмою "Керамбуд".

Що з'ясували правоохоронці

Компанія "Керамбуд" належить братам нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

За інформацією слідства, службовці ТОВ "Керамбуд" під час здійснення своєї господарської діяльності, пов'язаної із видовбуванням піску, глини та суглинку у кар'єрах на Львівщині без жодних договорів оренди із її власниками самовільно зайняли суміжні із кар'єрами землі запасу сільських громад та приватні землі громадян.

У такий спосіб компанія незаконно видобуває корисні копалини та завдає збитки довкіллю.

Крім того, слідчі з'ясували, що "Керамбуд" отримав в оренду земельні ділянки площею 16,66 гектара та 3,8 гектара для розробки кар'єру глини. Однак фактично роботи проводив за межами наданих їм земельних ділянок. Компанія не веде обліку забору та використання води зі свердловини.

У фірмі пройшли обшуки

У цій справ правоохоронці 18 березня провели низку обшуків у "Керамбуд" з метою вилучення документації. У результаті призначили перевірку спеціалістами Державної екологічної інспекції та Держгеокадастру.

Надалі планують провести інженерно-екологічну судову експертизу з метою встановлення завданих збитків.

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