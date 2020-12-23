Суд у місті Пірканмаа у Фінляндії засудив 2 чоловіків до штрафів за підробку документів. Вони займалися забезпеченням тимчасовими робітниками одного із бетонних заводів у центральній Фінляндії. Та проблема у тому, що на цей завод вони приводили українців, які права на роботу у Фінляндії не мали.

Двоє чоловіків у Фінляндії організували бізнес – приводили тимчасових робітників на бетонний завод. І при цьому вони примудрилися приводити українців, які права на роботу у Фінляндії не мали. Про це розповів фінський портал Yle.

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Як з'ясували правоохоронці, ділки не захотіли відмовитися від посередницької винагороди й придумали спосіб обійти закон. Вони підробили посвідчення українців й переконали тих, аби вони вдавали з себе румунів.

А румуни як громадяни Європейського Союзу автоматично мають право працювати у Фінляндії.

Інцидент стався у 2017 році (фальшиві документи отримали щонайменше 20 українців), але досі тривало слідство та судові розгляди. Нарешті 22 грудня стало відомо про вирок:

Цікаво, але у підсумку суд вирішив, що злочин не такий вже й серйозний. Мовляв, вони особисто документи не підробляли, та й провину не визнають.

Тож підозрюваних засудили тільки до штрафу у 2400 євро. Хоча прокурори вимагали куди суворіше покарання – аж 8 місяців ув'язнення. Щоправда, умовного.

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