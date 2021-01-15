Сума, призначена для державного фінансування політичних партій у 2021 році, становить 793 мільйони гривень. Найбільше грошей отримає "Слуга народу".

У 2021 році кожен виборець, який взяв участь у голосуванні, віддасть на фінансування партій 47 гривень 23 копійки. Про це повідомляє рух "Чесно".

До речі Партія "Голос" залишилася без держфінансування через НАЗК, – Рудик

Хто скільки отримає

Майже половину грошей (49,6%) отримає "Слуга народу" . Протягом року партія щокварталу отримуватиме фінансування – 345,8 мільйона гривень . Політсила отримує найбільшу суму через перемогу на парламентських виборах.

. Протягом року партія щокварталу отримуватиме фінансування – . Політсила отримує найбільшу суму через перемогу на парламентських виборах. "Опозиційна платформа – За життя" отримає 104,5 мільйона гривень.

отримає гривень. Попри третє місце на виборах, "Батьківщина" має дещо менший обсяг фінансування, ніж "Європейська Солідарність" чи "Голос". Партія отримає 65,5 мільйона.

має дещо менший обсяг фінансування, ніж "Європейська Солідарність" чи "Голос". Партія отримає До речі, між ЄС та "Голосом" рівномірно розподілять "гендерні" 10% від загального бюджету держфінансування. Партії додатково отримають по 35 мільйонів гривень.

Крім того, ЄС виділять 99,7 мільйона, "Голосу" – 81,5.

Зауважимо, що суми, передбачені у бюджеті, не завжди співпадають із тим, що отримують партії. Фінансування можуть скоротити через низку причин. Наприклад, порушення у звітностях політсил.

Держфінансування партій / Інфографіка 24 каналу