На фінансування партій виділили майже 700 мільйонів гривень: хто та скільки отримає
Сума, призначена для державного фінансування політичних партій у 2021 році, становить 793 мільйони гривень. Найбільше грошей отримає "Слуга народу".
У 2021 році кожен виборець, який взяв участь у голосуванні, віддасть на фінансування партій 47 гривень 23 копійки. Про це повідомляє рух "Чесно".
До речі Партія "Голос" залишилася без держфінансування через НАЗК, – Рудик
Хто скільки отримає
- Майже половину грошей (49,6%) отримає "Слуга народу". Протягом року партія щокварталу отримуватиме фінансування – 345,8 мільйона гривень. Політсила отримує найбільшу суму через перемогу на парламентських виборах.
- "Опозиційна платформа – За життя" отримає 104,5 мільйона гривень.
- Попри третє місце на виборах, "Батьківщина" має дещо менший обсяг фінансування, ніж "Європейська Солідарність" чи "Голос". Партія отримає 65,5 мільйона.
- До речі, між ЄС та "Голосом" рівномірно розподілять "гендерні" 10% від загального бюджету держфінансування. Партії додатково отримають по 35 мільйонів гривень.
- Крім того, ЄС виділять 99,7 мільйона, "Голосу" – 81,5.
Зауважимо, що суми, передбачені у бюджеті, не завжди співпадають із тим, що отримують партії. Фінансування можуть скоротити через низку причин. Наприклад, порушення у звітностях політсил.
Держфінансування партій / Інфографіка 24 каналу
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