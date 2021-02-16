Компанія ElectroUA запустила начебто новий інвестиційний бізнес із продажу зарядних пристроїв для електромобілів. Втім, ця схема нагадує звичайну фінансову піраміду.

Джерело: Bihus.Info на 24 каналі

Вона полягає тому, що людина інвестує в станції зарядки та нібито отримує від компанії річні відсотки. Зараз же інвестори групи ElectroUA заявляють про "проблеми" з поверненням грошей вкладників.

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Як пропонує заробляти ElectroUA

Компанія встановлює по місту зарядні пристрої. Ціна однієї такої станції – від 3 тисяч доларів.

Їх можна купити і здати в оренду цій же кампаній під 20, 30, 50 та навіть 80 відсотків річних (юридично вони оформлюються як орендна плата).

під 20, 30, 50 та навіть 80 відсотків річних (юридично вони оформлюються як орендна плата). Коли термін оренди закінчується, компанія забирає пристрій собі та ще й має за легендою повертати вкладнику стартову інвестицію.

Загалом інвестори платили компанії готівкою та не отримували підтвердження про оплату або відправляли гроші на рахунок приватної особи.

Що відомо про ElectroUA?

Це група компаній, яка займається продажем та орендою електрокарів, будівництвом сонячних електростанцій та будівництвом "екологічного" житлового комплексу. Вона об'єднує 13 юридичних осіб. В групи є проєкт із залучення грошей українців у зарядні станції для електрокарів.

Рекламна кампанія зі збору грошей на зарядки триває вже декілька років. У своїй рекламі ElectroUA розповідають про ключових стратегічних партнерів:

НАК "Нафтогаз України",

Sport life,

ТРЦ Lavina mall тощо.

Проблеми із виплатами грошей

У 2020 році інвестори в зарядки ElectroUA (формально вони – покупці та орендодавці) почали не виплачувати "відсотки" та стартові інвестиції. У компанії пояснили такі проблеми – карантином, хоча невиплати почалися за кілька місяців до нього.

Президента групи ElectroUA Анатолій Кравцов пояснив, що електрозаправках під час епідеміологічних обмежень почали менше заряджатися, тому компанія менше заробляє. Однак усі постраждалі інвестори скаржаться на те, що у 2020 році з ними почали розраховуватися не повністю, навіть якщо вони вклались до карантину.



Володимир Тарасов – координатор холдингу, Анатолій Кравцов – почесний президент ElectroUA / Фото ElectroUA

Журналісти проаналізували договори і зустріли випадки, коли одну станцію перепродавали двічі і навіть тричі одночасно. Президент компанії все заперечує.