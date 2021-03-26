Нова ініціатива української влади щодо компенсацій фопам і найманим працівникам за карантинні обмеження для бізнесу відрізняється від аналогічних програм західних країн не тільки запізнілим впровадженням, малим розміром виплат, вкрай обмеженим колом отримувачів, а ще й своєю примітивністю та не системністю.

Допомога на час карантину в США та Україні: що не так

Лише один вид виплати – 8000 грн плюс якась сума Х з місцевого бюджету (її розмір не відомо, як має визначатися), лише один раз видається за весь 2021 рік. Маєш право на неї – отримав. Не маєш – не отримав. І все, питання допомоги населенню та економіці закрите. Нічого іншого влада не пропонує, а в червоній зоні тим часом вже 10 областей України.

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Щоб зрозуміти, що таке системний та комплексний підхід, охоплення допомогою різних верств населення за різними програмами варто подивитись, з чого складається пакет допомоги в США на 1,9 трильйон доларів. Хоча фінансові можливості у наших країн абсолютно різні, але давайте порівняємо підходи, пропрацьованість, поєднання різних програм, своєчасність та прогнозованість.



З чого складається допомога економіці США / Грфіка з фейсбук-сторінки Тетяни Острікової

Пакет допомоги в США складається з 12 великих частин.

Майже всі американці отримають по 1400 доларів. Окрім того, хтось ще отримає збільшену виплату по безробіттю, хтось – податкові пільги, хтось – допомогу у навчанні, субсидію на оплату медичної страховки тощо.

Бачимо, скільки зусиль та розрахунків вкладено у цей пакет. Таке неможливо розробити за один вечір. А от всі істотні параметри ініціативи, яку пропонує наша влада, реально порахувати за 5 хвилин на калькуляторі.

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Напевно, наша влада керується гаслом "все геніальне – просто, і все просте – геніально".