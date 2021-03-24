Фінансова допомога при карантині: Зеленський вніс до Ради законопроєкт

Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський 24 березня вніс до Ради законопроєкт про фінансову допомогу для бізнесу під час карантину. Однак мовиться про виплати для тих, хто перебуває у червоній зоні.
Законопроєкт №5300 позначили як невідкладний.
До теми Підприємцям знову хочуть виплатити по 8 тисяч через карантин
До слова, нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина розповіла, що, ймовірно, цей законопроєкт розглянуть на найближчому позачерговому засіданні Ради.Зверніть увагу! Наразі в червоній зоні перебувають 8 областей: Київська, Львівська, Одеська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Сумська.