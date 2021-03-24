Президент Володимир Зеленський 24 березня вніс до Ради законопроєкт про фінансову допомогу для бізнесу під час карантину. Однак мовиться про виплати для тих, хто перебуває у червоній зоні.

Законопроєкт №5300 позначили як невідкладний. До теми Підприємцям знову хочуть виплатити по 8 тисяч через карантин Що передбачає законопроєкт Пропонують за гроші державного та місцевих бюджетів виплати допомогу застрахованим особам, які втрачають частину прибутку через карантин.

Однак допомогу передбачать, якщо застрахована особа перебуває на обліку як платник єдиного внеску на території червоної зони. До слова, нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина розповіла, що, ймовірно, цей законопроєкт розглянуть на найближчому позачерговому засіданні Ради. Зверніть увагу! Наразі в червоній зоні перебувають 8 областей: Київська, Львівська, Одеська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Сумська. Що цьому передувало Прем'єр-міністра Денис Шмигаль заявив, що підприємцям знову хочуть виплатити по 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином. Крім того, сподіваються, що місцева влада також забезпечить додаткові виплати для бізнесу.

Зауважимо, внаслідок зимового локдауну ФОПи вже отримували по 8 тисяч.