У ФСБ заявили, що в окупованому Криму затримали фінансистів "Ісламської держави"

У ФСБ Росії повідомили, що в окупованому Криму провели спецоперацію, в результаті якої затримали фінансистів "Ісламської держави". Схожі заходи відбулися й у Татарстані, який входить до складу Росії.

Окупанти переконують, що усі затримані в Криму та Татарстані – громадяни Росії. Вони збирали кошти для ІД під виглядом благодійної допомоги.

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Докладніше про затриманих

Як зауважили у ФСБ, група фінансувала "Ісламську державу" з 2015 по 2019 рік. Відбувалося це через створені в інтернеті спільноти.

Під виглядом благодійної допомоги вони здійснювали збір фінансових коштів для переказу за кордон на потреби бойовиків,

– зазначили у пресцентрі спецслужби.

Під час обшуків у них вилучили:

засоби зв'язку,

комп'ютерну техніку,

магнітні носії інформації.

Проти затриманих слідчі відкрили справи за статтею про сприяння терористичній діяльності. Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають.

Дивіться відео спецоперації ФСБ із затримання фінансистів "Ісламської держави"

В Криму не в вперше затримують причетних до "Ісламської держави". Але здебільшого це кримські татари, і таким чином окупанти намагаються придушити їхню діяльність.ІД – заборонена в Росії та тут цю організацію визнали терористичною.