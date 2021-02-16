У ФСБ заявили, що в окупованому Криму затримали фінансистів "Ісламської держави"
У ФСБ Росії повідомили, що в окупованому Криму провели спецоперацію, в результаті якої затримали фінансистів "Ісламської держави". Схожі заходи відбулися й у Татарстані, який входить до складу Росії.
Джерело:ТАСС
Окупанти переконують, що усі затримані в Криму та Татарстані – громадяни Росії. Вони збирали кошти для ІД під виглядом благодійної допомоги.
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Докладніше про затриманих
Як зауважили у ФСБ, група фінансувала "Ісламську державу" з 2015 по 2019 рік. Відбувалося це через створені в інтернеті спільноти.
Під виглядом благодійної допомоги вони здійснювали збір фінансових коштів для переказу за кордон на потреби бойовиків,
– зазначили у пресцентрі спецслужби.
Під час обшуків у них вилучили:
- засоби зв'язку,
- комп'ютерну техніку,
- магнітні носії інформації.
Проти затриманих слідчі відкрили справи за статтею про сприяння терористичній діяльності. Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають.
Дивіться відео спецоперації ФСБ із затримання фінансистів "Ісламської держави"
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