На 26-му Фестивалі авторського кіно в Белграді кінострічка "Дау. Дегенерація" Іллі Хржановського та Іллі Пермякова отримала гран-прі, а також високі оцінки критиків. Окремий приз отримала також дебютна картина українського режисера Наталії Ворожбит "Погані дороги".

Більш ніж 6-годинний фільм розповідає про життя радянських вчених на території закритого НДІ в центрі Москви, які ведуть роботу над проектом створення ідеальної людини. Розповідь про життя в замкнутих умовах, роботу під керівництвом КДБ, тотальний контроль, а також межі людяності і культури викликав бурхливу реакцію глядачів і членів журі.

"Ідея цього фільму тільки на початку здається втечею з реальності в минуле 60-х років ХХ століття, по суті – це можливість для кожного учасника, актора, статиста або просто жителя світу "Дау" вивчити його ставлення до основних ідей, які лежать в основі "Дау". Дегенерація": до любові, дружби і людської свободи. Цей, часом дотепний, але все ж дуже тривожний фільм, говорить про невпинний пошук якоїсь формули щасливого і вільного життя для всіх нас в світі, в якому ми живемо сьогодні", – сказав сербський режисер Марко Джорджевич.

Після вручення нагороди режисер Ілля Пермяков звернувся до глядачів із вдячністю за тонке розуміння всього, що являє собою цей фільм.

Окремо журі сербського фестивалю відзначило нагородою дебют українського режисера Наталії Ворожбит за фільм "Погані дороги", екранізацією авторської п'єси про життя і взаєминах військових і пересічних українців в зруйнованому війною Донбасі.

Представлений в рамках програми Каннського кінофестивалю, кінопроект "Дау" Іллі Хржановського досліджує природу тоталітарної влади і способи взаємодії особистості з нею через біографію радянського фізика Льва Ландау.

Протягом 11 років, з 2007 по 2018 рік, в рамках кінопроекту "Всесвіт" Дау" було відзнято і змонтовано 700 годин кіноматериалу: 14 фільмів, 3 серіали, безліч відеоперформансів і наукових фільмів. Значна частина зйомок пройшла в Харкові на спеціально відбудованому знімальному майданчику на 12 тисяч квадратних метрів, що став найбільшим в Європі.

Нагадаємо, раніше кінострічка "Дау. Наташа "Іллі Хржановського спільного виробництва Німеччини, України та Великої Британії увійшла в лонг-лист премії Європейської кінематографічної академії.