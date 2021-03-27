У Міжнародному валютному фонді були стурбовані втручанням уряду в ринок природного газу. Однак Україні потрібна подальша співпраця. Тривають непрості перемовини, для того, щоби отримати погодження положень наступного меморандуму і транш.

Про співпрацю з МВФ, гральний бізнес, бюджет країни, фіксовану ціну на газ, а також про власні досягнення на посаді в інтерв'ю розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

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Про освіту

Ви кандидат наук? Ви бачили інформацію про те, що Ілля Кива тепер претендує на кандидатську?

Я свого часу захистився і сказав: "Я закінчив те, що я хотів завершити". Це було дуже важливо. Це для мене була ідеалістична історія, я вірив у те, що є справжня наука й люди, які створюють щось нове, потім я розчарувався у вітчизняній науці.

Є дійсно порядні люди, але в цілому ця історія просто дискредитована. Після того часу я сказав, що в науці жодного дня більше не буду.

Є адекватний, для мого сприйняття, показник оцінки якості економістів – це їхній рівень публікацій у західних виданнях. І навіть не важливо, чи ти кандидат наук, чи ти захистив Phd (доктора філософії – 24 канал). Якщо ти цитований і є в рейтингу Scopus, спромігся написати статтю іноземною мовою, яку опублікували в серйозних виданнях, які мають історію та репутацію – це вже визнання, я вважаю.

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На жаль, українців із такими даними мало. Я свого часу намагався це зробити, мені сказали: "Ви спочатку підшивку наших журналів років за 50 почитайте, зрозумійте, проникніться нашою західноекономічною культурою, а потім присилайте свою статтю, ми вас розглянемо".

Після цього втрачається мотивація, тут ти розумієш – або ти тільки цьому присвячуєш своє життя, живеш в ідеалістичному світі, або ти їдеш на Захід і там уже стаєш більш серйозним економістом.

Для чого людині ступінь, якщо вона далі не збирається пов'язувати своє життя з наукою? Для "галочки", для того, щоби було?

Це індивідуальна історія. Хтось бачить у цьому своє призначення і своє життя. Для мене – це була історія після університету, я там займався наукою, у мене були перемоги на олімпіадах та наукових конференціях – міжвишівських та українських.



Міністр фінансів Марченко / Фото 24 каналу

Після цього в мене було бажання займатися наукою, я вступив в аспірантуру. Тобто з 1996 по 2009 рік я чітко присвятив своє життя одній науковій темі, я цим займався, жив та горів. Це було бажання зробити щось добре і прекрасне. Я захистився і вважаю, що свій вклад я зробив.

Про призначення на посаду на досягнення

Ви вже майже рік перебуваєте на посаді міністра фінансів і у вас був шанс звітувати з цього приводу у Верховній Раді, але вона наразі на карантині. Що встигли й що не встигли зробити?

У досить складний через коронавірус 2020 рік нам вдалося:

виконати бюджет;

перевиконати в частині податків;

прийняти збалансований і реалістичний бюджет на 2021 рік;

виконати всі соціальні зобов'язання;

забезпечити фінансування капітальних видатків;

утримати економічну динаміку від різкого падіння.

У нас рівень падіння ВВП за минулий (2020 рік – 24 канал) – 4 %, у порівнянні з іншими країнами ми досить непогано справилися з цією ситуацією. Нагадаємо! Уряд прогнозує зростання ВВП на 4,6 % у 2021 році, про це заявив Ігор Петрашко під час форуму "Україна 30". А заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко вважає, що ВВП може зрости й до 5,1 %.

Надати допомогу бізнесу в межах можливостей, які мала держава й головне – профінансувати бюджет і закрити ті питання, які ми мала закрити, як Міністерство фінансів: діри, "скрутки", схеми. Ми з цим усі боролися, боремось і будемо боротись.

Що таке ВВП? Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це інтегрований показник економічного розвитку країни, який характеризує результат виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни й вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.

Про приклад Грузії

До того, як ви прийшли в Міністерство фінансів, ви були експертом Центру вільного ринку імені Кахи Бендукідзе. Що з того, що ви читали в Кахи Бендукідзе, з досвіду грузинських реформ, вам вдалося за рік втілити на посаді міністра фінансів?

Те, що я був працівником, потім експертом Центру Бендукідзе не означає, що я повністю розділяю лібертаріанську ідеологію, і що я повністю поділяю погляди. Каха, безумовно, був єдиним у своєму образі.

Ті реформи, які були проведені в Грузії, ми не можемо повністю імплементувати в Україні, у нас є власний шлях, перспективи, амбіції та помилки. Ми їх робимо часто.

Але є в мене сподівання й бачення, що ми можемо мати власного свого часу Каху Бендукідзе або декілька таких людей, про яких у майбутньому скажуть: "Ви знаєте, ці люди стояли в основі змін економіки нашої країни.

Але ж зазвичай, коли ми говоримо про успіх, ми завжди згадуємо Грузію та її досвід.

Це просто такий досить позитивний наратив. Він створений не просто на пустому місці. Грузії є за що хвалитися, і приклад грузинських реформ досить показовий, але ці реформи були здійснені в конкретний момент часу, конкретними історичними постатями.



Сергій Марченко розповів про досвід Грузії / Фото 24 каналу

Ці реформи й Україну не можна порівняти. Ми – інші, ми – велика країна. Навіть не вийде це зробити на якійсь мінімальній галузі.

У нас дуже багато різних сфер впливу, багато впливових гравців, серйозно сформований капітал фінансово-промислової групи, є державний інтерес, є експортери, виробництво – це все в купі не дозволяє вам максимально лібералізувати вашу економіку, тому що в Грузії де-факто з економічних суб'єктів, яких потрібно було захищати, можливо, було тільки декілька серйозних.

Тоді чому ми грузинських реформаторів постійно кличемо до нас?

Це вже не до мене питання. Ми їх можемо не кликати, вони самі приїжджають, це вже питання не риторичне.

Про держбюджет

Маю вашу цитату: "За наповнення бюджету, запозичення і видатки, відповідає в цілому держава". Це нагадує те, що, мовляв, відповідають усі – не відповідає ніхто.

Міністр фінансів відповідає за наповнення державного бюджету. Зона відповідальності міністерства фінансів. І запозичення проводимо, і бюджет формуємо та виконуємо, дохідну частину, видаткову.

Я персонально не знімаю із себе відповідальності. У цьому контексті я пояснював це тим, що в нас є невиконані певні зобов'язання, умовно кажучи, антикорупційна структура.

Були певні рішення Конституційного Суду, які зробили нам проблеми, далі судова реформа має бути зроблена, зараз питання стоїть навколо енергетичних ринків електрики – це питання, які впливають на можливості Міністерства фінансів, які визначають наші спроможності комунікації з Міжнародним валютним фондом.

Тому можливості запозичувати визначає не тільки Міністерство фінансів, а держава загалом.

Про співпрацю із МВФ

Я не великий прихильник співпраці України з МВФ. Вам особисто не соромно, що ми – така велика та багата країна постійно стоїмо з простягнутою рукою і випрошуємо цей транш від МВФ? Може, нам нарешті вже скоротити якісь державні витрати?

Це дуже спрощена картина світу. На жаль, не буває простих рішень. Ми визначаємо свою поведінку залежно від ситуації, у якій ми перебуваємо. Умовно, у 2020 році, коли я став міністром фінансів, ми прекрасно розуміли, що це складний рік – великий дефіцит бюджету, плановий дефіцит був 7,5 % ВВП, а фактичний – значно менший, тобто ми запозичили менше.

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Однією з умов нашої платоспроможності була саме співпраця з МВФ, тобто це була як даність. Тобто ви прийшли, ці умови вже були закладені, їх не могли переглянути. Однак це не означає, що це аксіома, з якою не потрібно працювати.

Співпраця із МВФ може бути різних видів. Зараз ми перебуваємо в тісній співпраці, яка передбачає фінансування державного бюджету.

Я вважаю, що ми маємо зробити наше домашнє завдання, щоб у 2023 році, і це, до речі, зафіксовано в стратегії Міністерства фінансів, ми мали б змогу переформатувати формат співпраці зі МВФ, щоби вийти на більш прийнятний варіант. А саме – коли Національний банк формує свої резерви рахунком коштів МВФ.

Тобто це не кошти в бюджет, а більш прийнятний для МВФ і для нас сценарій.



Марченко про співпрацю з МВФ / Фото 24 каналу

Ми просто вийдемо у формат співпраці, який передбачає підтримку коштом кредитів МВФ або ресурсів платіжного балансу, тому що зараз у нас найбільш радикальний варіант – коли ми фінансуємо бюджет коштом часткового фінансування МВФ, але тут не тільки питання у ньому.

У залежність від МВФ ставлять свою кредитну підтримку Євросоюз, Макрофін, Світовий банк. Можливості визначаються запозиченню на зовнішніх ринках капіталу, якщо ви у форматі співпраці – це одні умови. Це все можна змінювати, але тільки якісною та стабільною макроситуацією, виконанням бюджету, прогнозованістю ваших рішень, проведенням реформ структурних і підвищенням кредитних рейтингів та зниженням кредитних ризиків.

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Понад 2 мільярди кредиту Україна отримала одразу влітку 2020 року. Ще у 2020 році мали відбутися 3 перегляди програми та 2 транші – в сумі 700 мільйонів доларів. Однак цього не сталося.



Наприкінці 2020 року місія МВФ відновила свою роботу в Україні. Але вже в лютому 2021 року стало відомо, що Міжнародний валютний банк у червні 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України . Згідно з нею, Україна повинна отримати близько 5 мільярдів доларів.Понад 2 мільярди кредиту Україна отримала одразу влітку 2020 року. Ще у 2020 році мали відбутися 3 перегляди програми та 2 транші – в сумі 700 мільйонів доларів. Однак цього не сталося.Наприкінці 2020 року місія МВФ відновила свою роботу в Україні. Але вже в лютому 2021 року стало відомо, що прогресу не досягли й програма на паузі , допоки Україна не виконає умови.

Тоді можна вже ставити питання: "Чому виходите з простягнутою рукою?". Це ті умови, у які ми 25 – 30 років себе успішно заганяли. Ми виявились у цих умовах, зараз наше покоління буде виходити з цієї ситуації. Рішення може бути легке, але наслідки будуть недобрі. Тому ми на це все зважаємо і приймаємо відповідним чином свою думку.

Якось 3 місяці ми живемо без кредиту МВФ. Скільки ще можемо так жити?

Коли формували бюджет, передбачалися кредити МВФ та інші зовнішні запозичення. За перший квартал буде перевиконання доходів, але це не означає, що ми можемо аплодувати собі. Ми дійсно зробили свою роботу, формували бюджет якісно, а система податків і на митниці працює. Але ми не можемо повністю закрити свої питання запозичення.

Тому нам потрібна співпраця й ми зараз максимально докладаємо зусиль, це досить непрості перемовини, для того, щоб усе таки отримати погодження положень наступного меморандуму й далі отримати транш, тобто це сценарій, за яким ми зараз йдемо.

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Можливо, тоді ви підіймете на переговорах зі МВФ питання, щоби громадянам України, платникам податків, не дуже Міжнародний валютний фонд "викручував руки"? Тому що за недоотримані транші 2020 року через різні рішення влади, ми змушені були заплатити 4 мільйони доларів штрафу МВФ за те, що ми ці гроші не отримали?

Тут трохи інший формат спілкування. Тому що, коли ми ставимо наратив, що МВФ нам щось винен, у результаті такого ми отримуємо відповідну реакцію. Тобто питання партнерства стоїть так, що насамперед ми зацікавлені в співпраці, ніхто нас не зобов'язує її будувати.

Ми в таких умовах, коли змушені шукати можливості й домовитись із кредитором. Те, що там 4 мільйони доларів – це не штраф, це фактично комісія за те, що ми, можливо, не використали кошти. Це нормальна практика, я не думаю, що на це навіть потрібно звертати увагу.

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Ми не з податків беремо ці кошти, ми беремо їх з інших запозичень.

Потім їх доведеться повертати платникам податків – нам, громадянам.

Ми можемо у МВФ позичити, Єврокомісії, Світового банку – по зовнішніх ринках капіталу. Тут питання риторичне. Якщо ми не спромоглися зробити вибірку – це наша проблема, а не МВФ.

Ексміністр економіки Тимофій Милованов говорить про те, що МВФ від нас нічого не вимагає. За його словами, ми – партнери, які співпрацюють.

Це правда, співпрацюємо.

Водночас, коли ми кажемо, щоби підняти питання зі МВФ – відмовляються, аргументуючи це тим, що ми не в тих умовах.

Партнерство передбачає, що 2 партнери сідають, домовляються і виконують взяті на себе зобов'язання. Ми хочемо переглянути ці зобов'язання. Конституційний Суд приймає таке рішення, яким переглядає зобов'язання навіть попередніх років, які були не при цій владі. Це були рішення меморандуму попередніх років.

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Там усе дуже просто. МВФ каже: "Це ж не по-партнерськи, ви ж серйозна країна. Якщо так, то виконайте зобов'язання". Водночас це зробити складно, адже це прийняті закони, потрібно провести їх через парламент. Вони дуже важко проходять.

Є приклад відновлення діяльності НАЗК щодо покарання за неправомірне декларування. Це складне питання, у парламенті, на жаль, до цього питання так і ставляться.

Якби питання не було на порядку денному, можливо, його б не було й у наших партнерів. Вони б не артикулювали до нас про те, що це питання потрібно вирішити.

У цьому меморандумі про це не мовилось, але мовилось про НАЗК та створення антикорупційної інфраструктури в попередніх меморандумах, які брала на себе Україна. Це нормально, що ми, як держава, не можемо так робити, переглядаючи попередні взяті на себе зобов'язання.

Про фіксовану ціну на газ

МВФ був не в захваті від того, що уряд на період опалювального сезону зафіксував ціну на газ. Закінчується вже сезон, що буде далі з ціною на газ?

МВФ був стурбований втручанням уряду в ринок природного газу. Попередні наші зобов'язання передбачали створення такого ринку. Вони поставили питання про те, чому так зробили. Було пояснення таке: на ринку – монопольна змова, учасники хочуть скористатися своїм монопольним становищем та громадянами України.

Ціна газу в Україні у 2021 / Інфографіка 24 каналу

МВФ прийняв таку позицію, тому не було жорстких коментарів. Однак був коментар, де попросили уряд запропонувати їм такі рішення, які б у майбутньому унеможливили таку ситуацію.

Буде можливість громадянам закуповувати газ, річний пакет за ціною, яку сформують незабаром. Це рішення, яке зараз готує "Нафтогаз", уряд, Міненергетики. Я думаю, що це може бути розв'язання цього питання.

Є МВФ, ви, парламент, Конституційний Суд. МВФ просить не робити так, ви теж, а уряд запевняє, що не може по-іншому. У мене складається враження, що ми робимо все навпаки. Якийсь дисонанс виходить.

Це називається "наявність демократії й різних думок".

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Однак є монобільшість.

Це не означає, що в нас відсутнє демократичне прийняття рішень. Це означає, що в нас є дискусія й можуть бути різні думки. Дійсно, Міністерство фінансів сидить на гарячій сковорідці. Нам підігрівають, а ми кажемо, що всім іншим теж створимо аларм у системі.

Ми артикулюємо до прем'єра, уряду, президента, Верховної Ради. Ми кажемо: "Шановні, ви прийняли закон про бюджет. Там передбачається наявність програми. Не робіть із нас дурнів".

Однак демократія.

Так, демократія.

Про наступну місію МФВ

Чи є в нас терміни наступної місії, коли будуть перегляди й чи можемо ми говорити про той транш?

В умовах віртуального світу ми у форматі місії перебуваємо останні пів року. Формально місія була з грудня 2020 року по січень 2021 року. Однак якщо взяти наші постійні комунікації та зв'язок із командою МВФ – місія для нас нічого не змінила. Ми як комунікували онлайн, так і продовжуємо.

Зараз головне питання – вийти на формат домовленості на рівні персоналу – staff level agreement називається. Далі вже справа техніки – виконати взяті на себе зобов'язання.

Поки ми їх не виконаємо, то говорити про нові надходження від МВФ марно, я так розумію?

Звичайно, потрібно спочатку зробити домашню роботу.

Про перевиконання плану

Поговорімо про наповненість бюджету. Зниження прибутку підприємств, зменшення імпорту та експорту товарів, скорочення обсягів видобування природної нафти та газу, послаблення гривні – усе це абсолютно не впливає на наш план за доходами бюджету. У нас був такий малий план?

Ні, ми на 100 мільярдів збільшили доходи бюджету. Якщо ви згадаєте, з вересня по грудень 2020 року всі експерти та макроекономісти звинувачували Мінфін у завищених очікуваннях, надутих доходах. Це наратив в останніх кварталах року. Я це все пам'ятаю.

Мені деякі журналісти казали, що Мінфін надув бюджет і він буде змушений зробити секвестр у першому кварталі. Ми казали, що такого не буде, у нас усе адекватно пораховано.

Однак перевиконання – це кропітка робота протягом року. Це формування команд, розв'язання проблем у податковій митниці. Насамперед у податковій. Боротьба з ПДВ.

Також приклад декларування за перший квартал податку на прибуток. Бізнес на 30% більше задекларував податку на прибуток за результатами першого кварталу в порівнянні з 2020 роком. За цифрами в нас у 2020 році було падіння економіки, але це наслідок виведення з тіні частини потоків.

Перевиконання доходів по податковій за 2020 рік склало 50 мільярдів. Зараз продовжується робота. Я думаю, що цього кварталу в нас буде перевиконання досить достойне, воно свідчить про те, що ми якісно підготували бюджет.

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Про гральний бізнес

Наприкінці 2020 року в уряді говорили, що очікують отримати гроші від ліцензій грального бізнесу – 7,5 мільярдів надходжень за рік. Зараз ми маємо 70 мільйонів за онлайн-ліцензії та 62 мільйони від готелів. Якось мало буде.

Приблизно 208 (мільйонів – 24 канал) отримали за ліцензії. Звичайно, малувато. У Міністерства фінансів є чітке розуміння, скільки цей ринок може дати в бюджет. Ми б хотіли, щоби відповідальні за цю сферу органи забезпечили це виконання. Ми включаємо позитивний тиск на ці процеси.