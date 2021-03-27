Фігуранта розслідування про Укроборонпром Жукова звільнили від відповідальності

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності та закрив справу щодо Віталія Жукова. Колишнього працівника державного концерну "Укроборонпром" підозрювали в хабарництві.
Колегія суддів 26 березня задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Жукова звільнили від відповідальності
Антикорупційний суд звільнив Жукова від відповідальності через закінчення термінів давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Колишнього працівника Укроборонпрому підозрювали у пропозиції та наданні хабаря у розмірі 950 тисяч гривень. Гроші начебто отримала людина, яка погодилася вплинути на прийняття рішення кимось іншим, уповноваженим на виконання функцій держави.
Що відомо про справу Укроборонпрому
- У лютому 2019 року журналісти Bihus.Info опублікували масштабне розслідування щодо розкрадання в оборонному комплексі України.
- За оцінкою розслідувачів, сума, яку заробили на схемі розкрадачі, – щонайменше 250 мільйонів гривень.
- За даними журналістів, до схеми був причетний Ігор Гладковський – син заступника секретаря Ради з нацбезпеки й оборони Олега Гладковського (близький друг п'ятого президента Петра Порошенка).
- Ігор Гладковський у 2015 році разом із друзями організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. У результаті державні оборонні підприємства переплачували за товар у кілька разів, купуючи його у фірм-прокладок.
- Керівництво Укроборонпрому знало про шахрайські оборудки.
- Ще одним учасником схеми, окрім Ігоря Гладковського, був його друг Віталій Жуков. Він працював в Укроборонпромі, однак звільнився у 2014 році, перейшовши в приватний сектор. За даними журналістів, він відповідав за "оформлення документів".
Зверніть увагу Олег Гладковський вимагає від журналістів Bihus.Info понад 2 мільйони гривень компенсації