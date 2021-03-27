Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності та закрив справу щодо Віталія Жукова. Колишнього працівника державного концерну "Укроборонпром" підозрювали в хабарництві.

Колегія суддів 26 березня задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Жукова звільнили від відповідальності

Антикорупційний суд звільнив Жукова від відповідальності через закінчення термінів давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Колишнього працівника Укроборонпрому підозрювали у пропозиції та наданні хабаря у розмірі 950 тисяч гривень. Гроші начебто отримала людина, яка погодилася вплинути на прийняття рішення кимось іншим, уповноваженим на виконання функцій держави.

Що відомо про справу Укроборонпрому

У лютому 2019 року журналісти Bihus.Info опублікували масштабне розслідування щодо розкрадання в оборонному комплексі України.

щодо розкрадання в оборонному комплексі України. За оцінкою розслідувачів, сума, яку заробили на схемі розкрадачі, – щонайменше 250 мільйонів гривень.

– щонайменше 250 мільйонів гривень. За даними журналістів, до схеми був причетний Ігор Гладковський – син заступника секретаря Ради з нацбезпеки й оборони Олега Гладковського (близький друг п'ятого президента Петра Порошенка).

– син заступника секретаря Ради з нацбезпеки й оборони Олега Гладковського (близький друг п'ятого президента Петра Порошенка). Ігор Гладковський у 2015 році разом із друзями організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. У результаті державні оборонні підприємства переплачували за товар у кілька разів, купуючи його у фірм-прокладок.

для військової техніки. У результаті державні оборонні підприємства переплачували за товар у кілька разів, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво Укроборонпрому знало про шахрайські оборудки.

Ще одним учасником схеми, окрім Ігоря Гладковського, був його друг Віталій Жуков. Він працював в Укроборонпромі, однак звільнився у 2014 році, перейшовши в приватний сектор. За даними журналістів, він відповідав за "оформлення документів".

Зверніть увагу Олег Гладковський вимагає від журналістів Bihus.Info понад 2 мільйони гривень компенсації