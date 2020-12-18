У Фіджі через потужний тропічний циклон "Яса" вже загинули 2 людей: що відомо
У Фіджі зафіксували потужний тропічний циклон "Яса", через який загинули 2 людей. Місцева влада вже евакуювала приблизно 23 тисячі осіб.
Пориви вітру у Фіджі через негоду сягали до 345 кілометрів на годину. Про це повідомляє The Guardian.
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За даними прем'єр-міністра Фіджі Френка Байнімарами, вже підтвердили 2 смертельних випадки.
Загинув 45-річний чоловік в Лабасі та тримісячне немовля,
– повідомив він.
Наслідки циклону / Фото Fiji Roads Authority
Через тропічний циклон в країні зафіксували шторм 5 категорії, який спричинив масштабні повені. Також він пошкодив значну кількість житлових будинків та зруйнував дороги.
Пошкоджені дороги / Фото Fiji Roads Authority
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Прем'єр-міністр наголосив, що циклон "Яса" є ознакою надзвичайної кліматичної ситуації. Разом із циклоном "Вінстон" він став одним із найсильніших ураганів в історії Фіджі.
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