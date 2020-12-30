Майбутнє знесення Конституційним Судом будь-якої реформи – особиста відповідальність Дмитра Разумкова і його депутатів. Володимира Зеленського, звичайно, теж, але насамперед – Разумкова.

Про "ефективних депутатів" та Конституційний Суд, який готується добивати реформи Революції Гідності – у відеобозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Розслідування щодо Тупицького

Для початку кілька цитат. Дослівно: "...И меня отправили в Днепропетровск. Где я просидел на "подсосе". (...) Там только такие реестры – и х** копейку кто дает, все идет наверх...". І ще одне "...В планах может быть только заплатить бабки и пойти на дно...".

Ці інтелектуальні вирази видав не якийсь "авторітєт, блатикаючий по фєнє". Це цитати голови КСУ Олександра Тупицького. Я не жартую, це слова голови найвищого Суду України.

Конституційний суд, який очолює це непорозуміння, цитую "на подсосє", має право скасовувати закони України. Що, власне, вони і зробили, знищивши е-декларування. А ми, громадяни, мусимо виконувати рішення такого КСУ.



Олександр Тупицький / Фото КСУ

До речі, це лише маленька частинка того, що голова КСУ Тупицький наговорив з донецьким бізнесменом. Як ви розумієте, в ресторані вони не проблеми конституційного права дискутували. Детальніше про це – в розслідуванні журналістів зі "Схем".

Але повернемося до нашої супер-пупер ефективної Ради, яка на чолі з Разумковим понад 2 місяці героїчно "бореться" з конституційною кризою.

Важливо! 29 грудня Зеленський відсторонив голову КСУ Тупицького. Відповідний указ глава держави підписав після засідання РНБО. Його скликали, аби вирішити конституційну кризу в країні.

Як Рада захищає КСУ

2 місяці більшість Зеленського (вірніше, вже Разумкова) захищає КСУ, який знищив покарання за брехню в деклараціях, жалюгідну подобу якого депутати повернули.

В грудні Конституційний Суд знову почав повноцінно працювати і готується знести ключові антикорупційні реформи в інтересах Росії та Коломойського.

Депутати в цьому, схоже, жодних проблем не бачать. Знаєте, який результат титанічних зусиль Ради і робочої групи Разумкова за 2 місяці "пахоти"

Замість заблокувати КСУ депутати почали призначення ще одного судді (за квотою Ради). При чому те, що вони роблять, прямо суперечить і Конституції, і останнім рекомендаціям Венеційської комісії.

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Конституція прямо вимагає конкурсного добору суддів КСУ. Весь "конкурс" полягав у висуненні фракціями своїх ставлеників. А 2 фракції примудрилися власних депутатів запропонувати: Ольгу Совгирю від "Слуги" та Юрія Павленка від ОПЗЖ.

Також Конституція вимагає обов'язкового 15-річного юридичного стажу для судді КСУ. Комітет проголосував за ставленика ОПЗЖ Павленка, який лише в 2013 році отримав юридичний диплом.



Юрій Павленко / Фото Liga.net

Ну це ж арифметика для початкової, з якою у депутатів, схоже, проблеми. Диплом в 2013 році це 8 років стажу, не 15. Та вони навіть рахувати не вміють! Замість того, щоб хоч якось заблокувати шредер реформ від КСУ, депутати посилюють його потужність.

Фейковий вихід з кризи

Але і це ще не все. Якраз після завершення останнього робочого тижня Ради в 2020 році, робоча група Разумкова нарешті вийшла законопроєктом про КСУ. Точніше, про фейковий вихід із конституційної кризи.

Цей законопроєкт – такий самий обман, як і "повернення відповідальності" за брехню в деклараціях. Головна ідея проєкту – законодавчо затвердити регламент КСУ, і в такий спосіб нібито обмежити суддів.

Однак, цей законопроєкт не запобігає ухваленнюсудом нових незаконних рішень. Конституційний Суд працюватиме за своїм регламентом до ухвалення окремого закону, який ще невідомо коли і чи взагалі проголосують.

Довідка. Також законопроєкт пропонує, що засідання КСУ є повноважними за умови присутності 12 суддів, для голосування і ухвалення рішень такі ж правила.

Тепер рахуємо. Рішення про знищення е-декларування проголосували 11 суддів. Отже, з новим суддею від Ради КСУ легко набиратиме необхідні 12 голосів.

Цим новим суддею Разумкова хоче зробити депутатку від "слуг народу" Ольгу Совгирю. Ту саму Совгирю, яка є членом робочої групи Разумкова, яка кілька останніх місяців рятує зашкварений КСУ.



Ольга Совгиря / Фото з фейсбук-сторінки депутатки

А в тому, що цей КСУ збирається знищувати реформи, немає жодного сумніву. Пам'ятаєте суддю КСУ Сліденка, який був автором рішення про вбивство е-декларування? Він ще дуже образився на суспільну реакцію і заявив, що йде у відставку.

Так от, він подивився, як його і колег захищає Рада на чолі з Разумковим, і схоже, йти у відставку передумав. Ба більше, Сліденко заявив, що хоче аби закони, прийняті на виправлення його зашквареного рішення, знову були оскаржені в КСУ.

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Бо, бачите, ці закони теж неправильні. А це означає, що захищений Разумковим КСУ вже продовж 2021 знову може визнати їх неконституційними.

А розслідування справи про брехню в деклараціях на той час закриють – знову на радість депутатам. Парламентарі ж заломлять руки у відчаї, спікер створить чергову робочу групу, і все почнеться спочатку.