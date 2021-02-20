"Шахраї, ми йдемо по вас": розслідування про фейкові ПЛР-довідки й реакція МВС

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Журналісти спробували придбати в інтернеті підробні довідки про вакцинацію та про ПЛР-тест на коронавірус, і їм це вдалося. У МВС миттєво відреагували, пояснили причину та пообіцяли боротися з таким шахрайством.
Виявилося, що довідку про негативний тест на COVID-19 можна купити за 1250 гривень. Причому фейковий документ присилають поштою буквально на наступний день після замовлення.
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Якщо людина хоче мати довідку про щеплення (наприклад, для своєї дитини), але саму вакцинацію робити не хоче – вона може звернутися до нелегального сервісу в інтернеті, та збагатити шахраїв.
Замовлення робили 12 лютого, а вже 16 числа фіктивний документ прислали. Він, зауважимо, виготовлений дуже ретельно – з усіма необхідними підписами, печатками, даними, навіть із номерами вакцин та термінами придатності.
Довідка про щеплення для дитини за 2850 гривень / Скриншот
До довідки підприємливі шахраї додають "інформаційний лист" із поясненнями: який лікар видав довідку, яка клініка, і навіть – як треба реагувати, якщо про цю довідку десь хтось запитує.
Шахраї детально відповідають на всі питання, наче впевнені у безкарності / Скриншот
Також журналістка замовила довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус. Для виготовлення цієї довідки шахраям було достатньо доби, а її ціна – 1250 гривень.
Довідка про негативний ПЛР-тест за 1250 гривень / Скриншот
У цьому ж ефірі заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко нагадав, що в Україні вже реалізували 2 кримінальні справи щодо підробок довідок про результат ПЛР-тесту на COVID-19.
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За словами Геращенка, фейкові довідки почали робити через високу ціну реальних ПЛР-тестів.
Наразі правоохоронці розробляють ще декілька злочинних груп, які займаються виготовленням підробних довідок.
Якщо шахраї зараз нас бачать, можу сказати: чекайте, ми йдемо по вас!
– підсумував заступник глави МВС.