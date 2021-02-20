Журналісти спробували придбати в інтернеті підробні довідки про вакцинацію та про ПЛР-тест на коронавірус, і їм це вдалося. У МВС миттєво відреагували, пояснили причину та пообіцяли боротися з таким шахрайством.

Виявилося, що довідку про негативний тест на COVID-19 можна купити за 1250 гривень. Причому фейковий документ присилають поштою буквально на наступний день після замовлення.

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Розслідування журналістів про підробні медичні довідки

Якщо людина хоче мати довідку про щеплення (наприклад, для своєї дитини), але саму вакцинацію робити не хоче – вона може звернутися до нелегального сервісу в інтернеті, та збагатити шахраїв.

Журналістка спробувала скористатися послугами одного з таких сервісів. Вона замовила довідку про щеплення для вигаданої 5-річної дитини. І отримала її посилкою на "Новій Пошті", сплативши на місці 2850 гривень.

Замовлення робили 12 лютого, а вже 16 числа фіктивний документ прислали. Він, зауважимо, виготовлений дуже ретельно – з усіма необхідними підписами, печатками, даними, навіть із номерами вакцин та термінами придатності.



Довідка про щеплення для дитини за 2850 гривень / Скриншот

До довідки підприємливі шахраї додають "інформаційний лист" із поясненнями: який лікар видав довідку, яка клініка, і навіть – як треба реагувати, якщо про цю довідку десь хтось запитує.



Шахраї детально відповідають на всі питання, наче впевнені у безкарності / Скриншот

Також журналістка замовила довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус. Для виготовлення цієї довідки шахраям було достатньо доби, а її ціна – 1250 гривень.



Довідка про негативний ПЛР-тест за 1250 гривень / Скриншот

Шахрайство з довідками про ПЛР-тести: реакція МВС

У цьому ж ефірі заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко нагадав, що в Україні вже реалізували 2 кримінальні справи щодо підробок довідок про результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Перша – у грудні 2020 щодо довідок, які "продавали через інтернет будь-кому за 500 гривень".

І друга – 18 лютого 2021 в Краматорську, де турагентства пропонували клієнтам "здавати слину для ПЛР-тесту" на місці, і за кілька місяців на підроблених тестах заробили 150 тисяч гривень.

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За словами Геращенка, фейкові довідки почали робити через високу ціну реальних ПЛР-тестів.

В Україні тестують безплатно, якщо є підстави для тесту. Якщо ж десь "вимагають довідку для працевлаштування на 10 тисяч гривень, людина має нести довідку за 1500".

Наразі правоохоронці розробляють ще декілька злочинних груп, які займаються виготовленням підробних довідок.

Якщо шахраї зараз нас бачать, можу сказати: чекайте, ми йдемо по вас!

– підсумував заступник глави МВС.